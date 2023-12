Patricio López continuará al frente de la Asociación de Hockey

En cuanto a las autoridades, Patricio López continuará siendo el presidente de la ASH, y será su quinto período consecutivo. En líneas generales seguirá el mismo grupo de trabajo, con la excepción del ingreso de Viviana Burgi de Atlético Franck en reemplazo de Luis Belmonte, y Lucas Pensiero y Matías Ledesma en lugar de Nicolás Kakazú y Lucio Dall Aglio en el concejo de árbitros.

LEER MÁS: Unión de Santa Fe jugará la Liga Federal de Vóleibol

En consecuencia el concejo directivo que fue electo quedó integrado de la siguiente manera: Patricio López (presidente); Leandro Reynoso (vicepresidente); Albertina Pucheta (secretario), Ignacio Achkar (tesorero); Gabriel Petruzzo, Susana Asas, Mariana Rodríguez y Leandro Pietroni (vocales titulares); Matías Zeballos y Viviana Burgi (vocales suplentes); Fernando Iribas, Marcos Monti y Patricio Buzzi (tribunal de disciplina); Carlos Mascotti (suplente tribunal de disciplina); María José Gómez, Germán Tardivo y Ariel Banchio (comisión revisora de cuentas); Daniel Raviolo (suplente comisión revisora de cuentas); Beatríz Acuña, Lucas Pensiero y Matías Ledesma (concejo de árbitros); Lucio Dall´Aglio y Luana Olivera (suplentes concejo de árbitros).

image.png El tesorero de la ASH, Ignacio Achkar, destacó que los torneos arrancarán en marzo del año venidero.

"La asamblea se realizó cumpliendo los estatutos vigentes, en esta oportunidad hubo elecciones de todos los cargos electivos que pertenecen a la ASH. Por lo pronto seguiremos prácticamente todos los que veníamos trabajando, a excepción de un cambio en una vocalía suplente y el concejo de árbitros, no más que eso. Con lo cual Patricio López seguirá al frente de la asociación por elección de los clubes" expresó Ignacio Achkar.

El tesorero de la ASH le dijo a UNO Santa Fe que "El año fue muy cargado de competencias, no solamente a nivel local, sino también en relación a lo que es confederativo, con los seleccionados y también los asociativos que participaron en todas las categorías. Eso hizo que hubiese varios parates en el desarrollo de los mismos que es algo que se quiere subsanar de cara al año que viene. En función de que no tengamos parates importantes a lo largo de la temporada" sostuvo Ignacio Achkar a UNO Santa Fe.

El dirigente de la ASH indicó que "la CAH sacó un cronograma más ordenado en lo que respecta a años anteriores, entonces varios torneos se pisan entre sí, y no tenés que frenan tanto las competencias locales".

"Los clubes el año pasado, no es que se quejaron, sino que plantearon el asunto de que hubo tantos parate, y bueno, se nos pide que sea más dinámico, desde la ASH escuchamos los reclamos, y vamos a intentar que tengamos un torneo, que no se si la palabra es más dinámico, sino que no tenga tantos cortes. Los torneos seguramente van a arrancar la segunda semana de marzo, el 16 es una semana después del Tin Avero que se juega en Paraná, y que como nos anticiparon la fecha con antelación, vamos a tenerlo en cuenta" consideró el dirigente de la entidad rectora del hockey santafesino.