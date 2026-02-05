El municipio comunicó que sancionará al propietario del pitbull que mató a "Garrafa"

El expediente fue elevado al Tribunal de Faltas Municipal , que ahora deberá definir la sanción al responsable del animal.

La Municipalidad de Santa Fe notificó al propietario del perro de raza pitbull que el lunes pasado provocó la muerte de “ Garrafa ”, el perro comunitario de la Universidad Nacional del Litoral, por infringir la Ordenanza N° 11.180 , que regula la tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.

El animal no estaba registrado, no contaba con la vacunación antirrábica anual obligatoria y circulaba sin correa ni bozal , tal como exige la normativa vigente.

La actuación municipal se inició a partir de una denuncia realizada a la línea de atención ciudadana 0800-777-5000, lo que permitió a la Dirección de Control labrar el acta correspondiente. El expediente fue elevado al Tribunal de Faltas Municipal, que ahora deberá definir la sanción al responsable del animal.

Posible sanción al dueño del pitbull

Según se informó oficialmente, el Tribunal podrá aplicar una sanción económica ejemplificadora, a la que se sumarían horas de trabajo comunitario y la obligación de participar en charlas sobre tenencia responsable de animales. Desde el municipio remarcaron que el objetivo no es solo punitivo, sino también preventivo y educativo.

“El caso fue causado por la negligencia del tutor. Esto se podría haber evitado, eso es lo que duele”, sostuvo Pablo Ortíz, director del Instituto Municipal de Salud Animal.

En ese sentido, subrayó la necesidad de que la sanción tenga un efecto disuasorio: “Tiene que ser una sanción ejemplar para que no vuelva a suceder. Tenemos que, como sociedad, madurar”.

Ortíz recordó que el municipio viene trabajando en la señalización de los grandes espacios públicos, donde se especifica la obligación de circular con correa y bozal, además de recoger los desechos. “Estamos en una ciudad que es de todos y tenemos que convivir en armonía. Es simple: si se dice que tenés que circular con correa y bozal, hay que hacerlo”, afirmó.

El hecho

El hecho ocurrió el lunes por la mañana en la Ciudad Universitaria, cuando el pitbull, que circulaba junto a su propietario sin medidas de seguridad, ingresó al predio y atacó a “Garrafa”, causándole heridas que derivaron en su muerte. El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales y en la comunidad universitaria, que tenía un vínculo afectivo con el animal.

La Ordenanza N° 11.180, sancionada en abril de 2006, establece la obligatoriedad del registro municipal y el cumplimiento de normas de seguridad para aquellos perros que, por su tipología racial, características morfológicas o adiestramiento, puedan representar un riesgo.