El nuevo Colón se pone a prueba frente a Patronato en el Predio 4 de Junio

Colón disputa un nuevo amistoso de pretemporada frente a Patronato, en el Predio 4 de Junio. Qué formaciones parará cada entrenador.

Colón continúa su puesta a punto de cara al inicio de la temporada oficial y este miércoles jugará un nuevo partido amistoso de pretemporada ante Patronato, en el Predio 4 de Junio. El Sabalero llega con buen ánimo tras su victoria ante Miramar Misiones y un empate ante Paysandú FC, que luego perdió por penales en la Serie Río de la Plata.

Además, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán disputó dos cotejos frente a combinados uruguayos, en los que distribuyó los minutos de manera equitativa entre todos los futbolistas del plantel.

Este encuentro será el penúltimo antes del debut oficial del 14 de febrero, cuando Colón reciba a Deportivo Madryn en el Brigadier López. Posteriormente, el Sabalero se enfrentará nuevamente a Patronato, pero esta vez en la ciudad de Paraná.

Los equipos de Colón para el amistoso

En el ensayo del martes, Medrán definió los equipos que se presentarán:

Titular: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Sebastián Olmedo y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Colón.jpg Colón se pone a prueba frente a Patronato, en uno de sus últimos ensayos antes del debut ante Madryn en la Primera Nacional. UNO / José Busiemi

Alternativo: Tomás Paredes; Emanuel Beltrán, Nicolás Thaller, Lucas Picech y Zahir Ibarra; Matías Godoy, Federico Lertora, Bautista Mailler y Darío Sarmiento; Facundo Castro y Lucas Cano.

Además, Colón sigue activo en el mercado de pases, a la espera de cerrar la llegada de Federico Rasmussen, marcador central izquierdo de Godoy Cruz, que llegaría a préstamo con cargo por una temporada. Asimismo, la dirigencia busca incorporar un volante creativo, tras la frustrada negociación con Kevin López, quien finalmente firmó con Instituto.

Patronato, en busca de consolidar ideas

El conjunto entrerriano, dirigido por Forestello, viene de disputar dos partidos amistosos ante Atlético de Rafaela, ambos con empate. En esos encuentros, el DT ensayó un esquema con línea de cinco defensores, tres centrales y dos laterales con libertad para sumarse al ataque, tres mediocampistas y dos delanteros con características distintas.

Para enfrentar a Colón, Patronato podría presentar la siguiente formación: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Francisco Heredia; Juan Pablo Barinaga, Federico Bravo y Valentín Pereyra; Brandón Cortés y Hernán Rivero. La única variante con respecto a los partidos previos ante Rafaela fue la inclusión de Brandón Cortés en ataque, en reemplazo del juvenil Alejo Miro, que no participó del segundo ensayo por una molestia muscular.

Un posible segundo amistoso

Debido a la reprogramación de la primera fecha y la postergación del inicio del campeonato, Patronato evalúa disputar un nuevo amistoso ante Colón, esta vez en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, como parte de la preparación del equipo para la temporada.

Con estas prácticas y ensayos, ambos equipos buscan afinar detalles tácticos y darle ritmo a los jugadores, mientras se acercan los compromisos oficiales que marcarán el inicio de la temporada 2026.