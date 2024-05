Paulina Contini se prepara para el Mundial Universitario de canotaje

La representante del Club Náutico El Quillá tiene como objetivo participar en el Mundial Universitario que se desarrollará en agosto venidero en Portugal, y para eso se encuentra en la búsqueda de recursos para viajar a Europa, ya que con la situación económica actual los atletas se deben autofinanciar este tipo de participaciones. Ello no quita que su club y los diversos estamentos le brinden su apoyo y colaboración.

Además de entrenar y remar todos los días en el lago del Parque General Manuel Belgrano, y asistir al gimnasio y hacer una exigente preparación física bajo la guía de Juan Cerra en el Card, con el objetivo de que se pueda realizar el viaje a Portugal se está organizando un locro a beneficio de Paulina Contini. Los interesados pueden encargarlo hasta el 22 de mayo. Las mismas se realizan al 3424438723. Se pueden realizar transferencia a Federico Gastón Pignata, con el alias: canotaje.quillá.

El Mundial Universitario en Portugal

"Me estoy preparando para asistir del 21 al 24 de agosto en Portugal, en la pista de Montemor-o-Velo, el Mundial Universitario. Es una competencia de mi disciplina, canotaje de velocidad, para atletas que sean estudiantes de universidades, es decir, atletas de educación superior. En mi caso iría representando a la Universidad del Litoral en la cual estudio ingeniería Química" le dijo Contini a UNO Santa Fe.

image.png La talentosa deportista santafesina requiere el apoyo de todos para que pueda representar al país en Europa.

La destacada palista santafesina comentó que "Para competir estoy haciendo una buena preparación, actualmente estoy remando en mi club que es El Quillá, y con un plan de entrenamiento que me lo manda el entrenador de la selección nacional, y acá lo hago con Federico Pignata, que si va todo bien con el conseguir los recursos para viajar, el me acompañaría en esta competencia, ya que es el entrenador de canotaje del club. La parte de gimnasio y la física la estoy haciendo en el Card, donde está la pista de atletismo con Juan Cerra".

Una exigente y metódica preparación

Pauli ha representado al país en muchas competencias internacionales y para eso siempre ha sido muy disciplinada en su preparación. La palista Tiburona comentó que "Los trabajos de preparación la arranqué en abril, ya hace casi un mes, que es el tiempo que demanda una pretemporada de este tipo son unos cuatro meses para lograr una buena puesta a punto. Tuve en el medio un break porque anduve con dengue, entonces tuve que parar un poquito, pero ya desde fines de marzo sabía que este iba a ser mi objetivo para la presente temporada".

image.png Con 23 años y estudiante avanzada de la carrera de ingeniería Química, buscará dejar bien en alto la bandera de nuestro país.

En cuanto a lo que sigue luego del Mundial Universitario describió que "Si va todo bien, a la vuelta, en septiembre tendríamos el selectivo para el Sudamericano, el cual sería en noviembre, y lo tengo dentro de lo que sería la segunda mitad del año. Para eso falta, pero también esta preparación tiene dentro para esos objetivos, que bueno ojalá se puedan dar y para lo cual trabajo bastante".

Paula Contini requiere el apoyo de todos

Atendiendo a que esta participación debe ser autofinanciada por los propios deportistas, se están realizando beneficios para que Contini pueda viajar al mundial junto a su entrenador. La deportista comentó que "Esta competencia en Portugal es una competencia autofinanciada por cada deportista, entonces, en este caso estamos tratando de conseguir los fondos suficientes para poder viajar. Ya la mutual del Club El Quillá me dijo que me van a ayudar, el diputado Pablo Farías me dijo que también, y por ahora son ellos, y estamos esperando algunas otras confirmaciones"

"Desde la UNL también comprometieron su apoyo, y se están moviendo para lo que esté a disposición y al alcance de ellos, sobre todo en lo que se pueda, porque igualmente está todo muy difícil, y con el club estamos organizando un locro para el sábado 25 de mayo, el cual se retira en el club ese mismo día. Los pedidos se pueden realizar hasta el 22 para encargar y se puede abonar en efectivo, y también por transferencia" finalizó la finalizó la atleta local quien realiza un gran esfuerzo y que llevará la bandera nacional a lo más alto del deporte.