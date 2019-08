Pavón debutó con una derrota en la MSL

El ex jugador de Boca, Cristian Pavón, debutó en Los Ángeles Galaxy, de la MLS estadounidense, con una derrota de su equipo, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, por 2 a 1 ante DC United.

En ese partido, el ex Estudiantes de La Plata, Lucas Ariel Rodríguez, anotó el tanto de la victoria, después que el ex Atlético Tucumán, Flavio Álvarez, lograra el empate transitorio para el conjunto capitaneado por el sueco Zlatan Ibraimovic.

Pavón jugó todo el encuentro como extremo izquierdo, pero se lo vio demasiado dependiente de Ibraimovic, al punto de cederle el balón en ocasiones en que las jugadas reclamaban otra resolución, tanto para rematar al arco como para habilitar a otro compañero.

Al cordobés se lo notó con la misma falta de confianza que exhibió en el último año en Boca Juniors, con poca claridad y dudando a la hora de encarar a los rivales, siendo que el panorama se le presentaba propicio en muchas ocasiones para hacer valer su velocidad y su buena pegada.

El marcador lo abrió para los dueños de casa el estadounidense Paul Arriola, en un partido jugado en el estadio Audi Field, de la ciudad capital Washington.

En los otros encuentros jugados hoy por la Major League Soccer hubo triunfos de Portland Timbers (un gol del argentino ex Lanús y San Lorenzo Sebastián Blanco) sobre Vancouver por 3 a 1, mientras que Atlanta United, con los compatriotas ex River Plate, Gonzalo "Pity" Martínez y Leandro González Pirez (ambos amonestados), más el ex Independiente Ezequiel Barco y Franco Escobar (ex Newell's), se impuso por 2-1 a New York FC (Maximiliano Moralez, ex Racing Club y Vélez Sarsfield).

La particularidad de este encuentro fue que el delantero venezolano de Atlanta United, Josef Martínez, anotó los dos tantos de su equipo, el segundo de tiro penal, y con ello lleva 10 encuentros consecutivos convirtiendo goles, lo que constituye un nuevo récord para la MLS.