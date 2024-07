Pekerman hizo una sentida confesión sobre Messi del Mundial 2006

Ese recuerdo es uno de los tantos que tiene el también ex DT de Colombia. Sin embargo, hay uno que, en una entrevista, revivió con un sabor amargo y que incluye al capitán del seleccionado nacional, Lionel Andrés Messi.

La circunstancia data en la Copa del Mundo en Alemania, en 2006. En aquel entonces, La Pulga tenía apenas 18 años y Pekerman era el entrenador de la Mayor.

En aquella cita mundialista, la imagen que quedó grabada en la hinchada Argentina - y en el propio Pekerman - fue la de Lionel Messi sentado en el banco de suplentes esperando ingresar al partido de cuartos de final en el que la Selección argentina igualó 1 a 1 frente al conjunto teutón y terminó cayendo por 4 a 2 en la instancia de penales.

En diálogo con ESPN, Pekerman confesó: "Siempre fue muy agradecido. Lamentablemente sufrí un poco el tema del partido de Alemania, porque ahí quedo reflejada la tristeza de él por no haber entrado. Quedó la foto cuando se ata los cordones".

En ese sentido, el ex entrenador argentino agregó: "Después queda la tristeza de la repercusión que dice tan fácilmente: 'Porque no entró Messi no ganamos'. Qué cosa fea retirarse con eso. Me dolió y frustró que yo continuara, porque el presidente (Julio Grondona) no quería que yo me fuera. Yo sufrí mucho: no veía justo que dijeran eso porque tampoco entró Aimar y tampoco entró Saviola, que había hecho un gran campeonato".

Pekerman hoy, con 74 años, suena como uno de los candidatos a reemplazar al otro argentino, Daniel Garnero, en la Selección de Paraguay.