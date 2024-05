Peñarol sorprendió a Yacaré en Asunción y piensa en las semifinales

American Paptors.jpg American Raptors se impuso a Cobras de Brasil por 45 a 40 en un partido con muchos tries y emociones. Prensa SAR

El complemento comenzó muy disputado, con buena defensa por parte de ambos equipos y pocas oportunidades de sumar. Pasados los 10 minutos de la segunda mitad, Álvarez volvió a acertar su remate a los palos y estiró la ventaja para Peñarol. Cuando todo parecía indicar que el partido iba a ser un monólogo de los visitantes, Lucas Bianchi vio la tarjeta amarilla por una infracción en el maul y los dueños de casa aprovecharon la superioridad numérica para forzar el try penal, además de una nueva amonestación, para Horacio de la Mota.

La reacción del vigente campeón fue inmediata y con dos hombres menos volvieron a estirar la diferencia con un nuevo penal convertido por su fullback, pero los dueños de casa no se quedaron de brazos cruzados y llegaron a la conquista de la mano del wing, Juan González. Ya con el regreso de los jugadores amonestados, Peñarol volvió a dominar el ritmo del juego, pero no pudo doblegar a la defensa local, por lo que no pudieron apoyar su cuarto try y sumar un punto bonus ofensivo que le hubiese dado un respiro en la tabla de posiciones.

Muchos puntos en Jacareí

American Raptors comenzó su segunda gira sudamericana con un triunfo 45-40 ante Cobras Brasil Rugby que muestra la ambición de ataque de ambos equipos. Entre el primer minuto y el minuto 79, el estadio de Jacareí disfrutó de mucho ataque y, por qué no, poca defensa en un partido que le permite al conjunto norteamericano separarse a seis puntos de los brasileros en el fondo de la tabla. Fue 45-40, fueron doce tries, y hubo momentos de buen rugby.

También hubo un muy buen primer tiempo de la visita, en la que llegó a establecer una ventaja de treinta puntos, gracias al temprano try de Michael Grandy, al minuto de juego, y los dos tries de Francisco Quinn, más el de Shawn Clark y el de Rufus McLean, y las tres conversiones y dos penales del apertura Ignacio Mieres.

El local llegó a su primer try a través del octavo André Arruda como respuesta al primer try, y para ir acortando la distancia, con el fullback Agustín Llano apoyando a cinco del final del descanso, al que se fueron con Raptors arriba 37-14.Arruda volvió al try en el comienzo del complemento y el escurridizo Ariel Rodríguez apoyó también, reduciendo la diferencia que dejó de tener tanta claridad.

Pampas.jpg En el arranque de la fecha doce, Pampas goleó a Selknam de Chile en el CASI 54 a 0. Prensa SAR

Sobre la hora de juego Thomas Morani apoyó el sexto y último try de Raptors para alejarse a 14 puntos.La diferencia se achicó peligrosamente con el try de Lorenzo Massari a diez minutos del final, pero Quinn aportó un penal para darle la tranquilidad de saber que Cobras necesitaba más de un try convertido para ganar en los últimos tres minutos.Ya sin tiempo para la recuperación, João Amaral apoyó el último try de un partido a mucho ritmo.

* Panorama Súper Rugby Américas

* Resultados fecha 12:

Pampas 54- Selknam 0

Cobras Brasil Rugby 40- American Raptors 45

Yacaré XV 17- Peñarol Rugby 31

Libre: Dogos XV

* Próxima fecha 13°:

Peñarol Rugby vs Pampas (17/5 – 20)

Yacare XV vs American Raptors (18/5 – 15)

Selknam vs Dogos XV (18/5 – 18)

* Posiciones:

1. Pampas 45

2. Dogos XV 36

3. Yacare XV 28

4. Peñarol Rugby 26

5. Selknam 22

6. American Raptors 16

7. Cobras Brasil Rugby 10