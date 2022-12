Pinilla criticó a Dibu Martínez: "¿Quién es para burlarse?"

Dibu Martínez, candidato a Mejor Arquero en los The Best

Pinilla descargó ironía y reproche porque "Dibu" cargó un muñeco con la cara del goleador francés en el histórico festejo del martes 20 de diciembre que convocó a más de 5 millones de argentinos en las calles.

"Si yo, arquero, voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos. Lo abrazaría, le hago cariño, pero no andaría. Aparte, el tipo ya salió campeón en el Mundial anterior", agregó el ex Universidad de Chile.

"Cuando fuimos bicampeones de América, nosotros no andábamos con fotos de Messi ni nada. ¿Quién soy yo para burlarme de Messi? ¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé? Seguramente será un ícono mundial", cerró Pinilla.

La respuesta no tardó en llegar en Argentina desde las redes sociales. Muchos usuarios se mofaron de los dichos del exdelantero chileno e incluso uno de los sponsors de la Argentina, la cerveza Schneider, tomó partido sobre el asunto.

En una fotografía publicó el tatuaje del "Dibu" Martínez con la Copa del Mundo, y en otra hizo mención al tatuaje de Pinilla con la pelota que dio en el travesaño ante Brasil en los octavos de final del Mundial de 2014, donde su seleccionado fue eliminado.