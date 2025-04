Platense buscará acercarse a la siguiente ronda ante el clasificado Rosario Central

Los dirigidos por Sergio Gómez y Favio Orsi vienen de perder un partido importante ante Riestra que les hubiera permitido sobrepasar al "Malevo" en la tabla de posiciones. No obstante, los de Zona Norte siguen firme y con grandes posibilidades de clasificar a los octavos de final ya que de ganar se alejaría de los puestos no clasificatorios del certamen. Para este encuentro, el "Calamar" tendrá cuatro bajas: Rodrigo Herrera por expulsión, mientras que Gustavo Goñi, Jonathan Bay y Maximiliano Rodríguez no estarán presentes por diversas lesiones.

Por el otro lado, los de Rosario ya se clasificaron la jornada pasada junto a Independiente, vienen de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Argentina al vencer por 1 a 0 a Los Andes y además se encuentran invictos hace cinco partidos. A pesar de ya estar clasificados, los dirigidos por Ariel Holan quieren quedar primeros en la tabla de posiciones para definir los cruces de octavos en condición de local.

Rosario Central está envuelto en una violenta situación extra deportiva, pero que se desarrolla en le seno de la barra Canalla. Juan Domingo Ferreyra, alias "Chicha", fue asesinado por sicarios cuando se encontraba en su domicilio en la zona sur de la ciudad. Las primeras hipótesis sugieren que el crimen de Ferreyra podría estar vinculado al reacomodamiento de la barrabrava Canalla, que se encuentra sin un líder claro desde fines del año pasado.

- Probables formaciones -

Platense: Juan Pablo Cozzani; Raúl Lozano, Oscar Salomón, Ignacio Vázquez, Juan Ignacio Saborido; Leonel Picco, Ignacio Schor, Vicente Taborda, Guido Mainero; Ronaldo Martínez, Augusto Lotti. DT: Sergio Gómez y Favio Orsi.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro, Maximiliano Lovera, Lautaro Giaccone; Santiago Lopéz, Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.

Hora: 20.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Adrián Franklin.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

TV: TNT Sports.