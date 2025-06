Platense presentó a Kily González: "Es uno de mis mayores desafíos"

Esperanzado con una nueva etapa, después de lo que fue su paso por Unión, el Kily se mostró con ganar de de empezar: “Es uno de mis mayores desafíos. Es un orgullo que el equipo campeón haya tenido intenciones que nosotros seamos el cuerpo técnico. Hemos tenido una charla muy profunda con los jugadores para tratar de sostener y mejorar lo que se logró. Me llena de alegría poder afrontar esto”.

La decisión de tomar las riendas del Calamar fue bastante rápida y demostró las ganas desde el CT para dirigir. “Fue muy corta la reunión que tuve con los dirigentes para poder tomar la decisión. Hoy estar y ser la cabeza de un equipo campeón hay que estar a la altura, me ilusiona mucho” , contó ante la prensa. Además, confesó que la negociación fue fácil y no hubo que definir muchas cosas: “Todo fue muy rápido. En nada decidimos que yo sea el entrenador. Lo que me manifestó el presidente es que la intención es sostener al plantel".

Entre todas las cosas positivas que se encontró al llegar al club, destacó al plantel como la pieza clave que los llevó a levantar su primer título. “Lo que más me sorprendió del grupo fue la unión. Cada uno prioriza el bien de todos. Lo que más me llena es la humildad de seguir creciendo", reconoció y quiere nuevos objetivos para el club: "Se logró algo único para el club pero hay desafíos que vienen importantes que hay que afrontarlos de la mejor manera”.

Y contó con detalles cómo se dio la contratación. "Me llamaron al mediodía y a las 5 de la tarde estaba reunido. Vine por una cuestión de que uno de mis hijos vive acá en buenos aires. Me vine para juntarme con él. El presidente es una persona muy transparente como soy yo, y fue fácil ponernos de acuerdo", sostuvo y expresó su alegría de esta nueva etapa: "Estoy feliz, estoy contento. Yo no vengo acá a pasar el rato, vengo a hacer mejorar lo que se venía haciendo y espero poder estar a la altura”.

Los nuevos desafíos planteados por Kily

A poco tiempo de haber dejado su cargo en el cojunto santafesino, remarcó que tuvo otros ofrecimientos pero eligió con firmeza al club de Vicente López: "Platense es el campeón del fútbol argentino y eso lo tenemos bien claro con mi cuerpo técnico y por eso nos exigimos para mejorar esto. Al campeón le van a salir a jugar de manera diferente”.

Sobre la salida de Orsi y Gómez, la dupla técnica que le dio el título histórico y que renunciaron al cargo, se deshizo en elogios. "Hicieron un trabajo extraordinario. Siempre hay cosas para mejorar, lo que noto es que hay una predisposición de tirar para adelante y poder seguir creciendo” , opinó.

Ya puso manos a la obra y dirigió su primer entrenamiento el miércoles pasado con el camperón del Calamar, rumbo al Torneo Clausura y la Copa Argentina, en la que enfrentará a Independiente Rivadavia el próximo 2 de julio.