Números que explican por qué Colón perdió claramente con Estudiantes (RC)

Colón no da pie con bola y perdió en Santa Fe ante Estudiantes (RC), que en el segundo tiempo sacó el pie del acelerador. Las estadísticas son claras

Los datos no siempre explican todo, pero en Santa Fe sí ayudan a entender por qué Colón volvió a perder. Fue 1-0 ante Estudiantes (RC) por la fecha 30 del Grupo B de la Primera Nacional, en un Brigadier López que asistió a otro capítulo de una campaña que ya no sorprende por su caída.

La derrota número 18 del torneo y el séptimo partido consecutivo sin conocer la victoria. El reparto de la posesión (50%-50%) podría sugerir un trámite parejo, pero las estadísticas reflejan otra historia.

Números fríos en Colón

El equipo cordobés fue más directo, más claro y más eficiente: remató seis veces al arco contra cuatro de Colón, y generó 18 ataques, muy por encima de los apenas 10 del Sabalero. El visitante, además, cometió menos errores en el traslado y se mostró mejor parado en los momentos clave del partido.

Colón, en cambio, llenó de centros y tiros de esquina —sacó ocho córners contra apenas tres del rival— pero sin peso real en el área. Recién en el tramo final logró encerrar a Estudiantes, aunque más por empuje que por juego. Da la sensación de que los dirigidos por Iván Delfino bajaron el pie del acelerador.

El equipo santafesino remató ocho veces (cuatro al arco y cuatro desviados), mientras que Estudiantes tuvo mayor eficacia con solo dos tiros afuera y seis dentro de los tres palos. A esto se suma que Colón fue superado en número de ataques, en claridad y en determinación.

estadísticas Colón Estudiantes (RC) Los números de Colón-Estudiantes de Río Cuarto.

Con este nuevo revés, el equipo de Ezequiel Medrán se sigue hundiendo. Ya acumula siete partidos sin ganar, quedó peligrosamente cerca de los puestos de descenso y el rumbo futbolístico parece extraviado. La visita del próximo sábado a Talleres (RE) será otra final, en una temporada donde cada fecha se vive con el peso de lo irreversible.