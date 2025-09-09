Los datos no siempre explican todo, pero en Santa Fe sí ayudan a entender por qué Colón volvió a perder. Fue 1-0 ante Estudiantes (RC) por la fecha 30 del Grupo B de la Primera Nacional, en un Brigadier López que asistió a otro capítulo de una campaña que ya no sorprende por su caída.
Números que explican por qué Colón perdió claramente con Estudiantes (RC)
Colón no da pie con bola y perdió en Santa Fe ante Estudiantes (RC), que en el segundo tiempo sacó el pie del acelerador. Las estadísticas son claras
Por Ovación
• LEER MÁS: ¿Quién puede volver? Colón no para y ahora se enfoca en el partido límite ante Talleres (RE)
La derrota número 18 del torneo y el séptimo partido consecutivo sin conocer la victoria. El reparto de la posesión (50%-50%) podría sugerir un trámite parejo, pero las estadísticas reflejan otra historia.
• LEER MÁS: Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes
Números fríos en Colón
El equipo cordobés fue más directo, más claro y más eficiente: remató seis veces al arco contra cuatro de Colón, y generó 18 ataques, muy por encima de los apenas 10 del Sabalero. El visitante, además, cometió menos errores en el traslado y se mostró mejor parado en los momentos clave del partido.
• LEER MÁS: La increíble debacle de Colón reflejada en los últimos 14 partidos
Colón, en cambio, llenó de centros y tiros de esquina —sacó ocho córners contra apenas tres del rival— pero sin peso real en el área. Recién en el tramo final logró encerrar a Estudiantes, aunque más por empuje que por juego. Da la sensación de que los dirigidos por Iván Delfino bajaron el pie del acelerador.
• LEER MÁS: Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender
El equipo santafesino remató ocho veces (cuatro al arco y cuatro desviados), mientras que Estudiantes tuvo mayor eficacia con solo dos tiros afuera y seis dentro de los tres palos. A esto se suma que Colón fue superado en número de ataques, en claridad y en determinación.
Con este nuevo revés, el equipo de Ezequiel Medrán se sigue hundiendo. Ya acumula siete partidos sin ganar, quedó peligrosamente cerca de los puestos de descenso y el rumbo futbolístico parece extraviado. La visita del próximo sábado a Talleres (RE) será otra final, en una temporada donde cada fecha se vive con el peso de lo irreversible.