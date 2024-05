Portanova y el cuerpo técnico de la Selección pasó por Santa Fe

El director técnico de la Selección Argentina de fútbol Femenino, Germán Portanova, y su equipo pasaron por la ciudad de Santa Fe para observar jugadoras de nuestro medio y brindar una charla abierta a liguistas en general. La oportunidad sirvió para que dicho grupo de trabajo pueda ver jugadoras de primera división, reserva sub 20 y sub 16. En primer lugar se jugó un partido del cual el coach albiceleste seleccionó un grupo, que continuó en la jornada de martes con la evaluación, actividad que se realizó en el predio Nery Pumpido.

El cerebro de la selección nacional Femenino

"Esta reunión es para comentarles un poco como se viene trabajando en el fútbol femenino, y agradecer al cuerpo técnico de la selección que estén visitando nuestra casa y nuestra ciudad. Lo que nos fue aportando en estos días que lo tuvimos a Germán ha sido muy positivo, y estamos agradecidos. Es una persona muy sensata, muy humilde y muchos conocimientos para ofrecer " expresó el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo.

Portanova.jpg El entrenador de la selección nacional brindó una conferencia de prensa y dejó conceptos más que interesantes.

Por su parte, Viviana Servidio, responsable de la Secretaría Fútbol Femenino de la Liga Santafesina, dijo que "comparto todo lo que señaló Leandro, obviamente es todo un equipo que no solamente viene a transmitir sus conocimientos, sino que han demostrado permanentenemente humildad, y nos han brindado todos los que saben. Es algo muy importante para nuestra liga, y el crecimiento que eso genera. En particular para el fútbol femenino acá en la ciudad de Santa Fe. También a la Liga Santafesina, en la cual seguimos apostando al fútbol femenino".

En primer término Portanova manifestó que "quiero agradecer a Viviana, a Horacio, y a Leandro por la invitación, por la predisposición, y también por la atención permanente hacia nosotros para que no nos falte nada. Queríamos venir a Santa Fe, creemos que es una de las provincias que puede nutrir a nuestras selecciones.

Santa Fe puede nutrir a la selección nacional

Germán Portanova sostuvo que "es un gusto poder estar en Santa Fe, creemos que es una de las provincias que puede nutrir a nuestra selección. También a las juveniles, Sub 17, Sub 20, y mayor. La idea es venir, conocer realidades, adecuarnos a la realidad de la provincia y la Liga Santafesina. De ahí intercambiar ideas, y en ese intercambio aprendemos todos".

Portanova.jpg El presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, destacó la presencia de Portanova en la capital provincial.

En el mismo sentido, el entrenador resaltó que "vimos dos partidos, cuatro equipos, le pedí a Viviana que sean seleccionadas, así de ese modo acortamos los tiempos. La verdad que es que se vio bastante bien, también se hizo un entrenamiento con algunas jugadoras que elegimos de esos cuatro equipos. Pudimos probar lo que venimos haciendo nosotros, en los seleccionados, y sumar lo que se trabaja para transmitirlos a los lugares donde vamos".

El DT de la selección Argentina indicó que "la práctica que se hizo con las chicas de Santa Fe ha sido muy bueno, pero han jugado entre ellas, en el nivel de acá, de Santa Fe, y después del entrenamiento que se hizo con las seleccionadas, vamos a ver quienes quedan en carpeta, ya que no termina todo acá. También a las que no elegimos no deben sentirse decepcionadas. Vimos media y media hora, y tuvimos que hacer una lista para entrenar. Es lo que pasa en el fútbol donde hay que ser perseverantes y no caerse ante una no convocatoria".

Un buen nivel de jugadoras

En relación al nivel técnico de las jugadoras que les tocó ver fue positivo. "No se si va comparado con otra provincia o con Buenos Aires, el campeonato de la A está por encima porque se entrena todos los días, no hay equipo que no haga los entrenamientos como corresponde, y con el semi profesionalismo, la jugadora piensa en jugar. Seguramente de acá nos vamos a llevar buenos conceptos de muchas jugadoras. Pero creo que el nivel está mejorando y creciendo, y se debe aspirar a tener un buen nivel".

Servidio y Portanova.jpg La dirigente Viviana Servidio, junto a Portanova, con quienes realizaron una serie de actividades en el predio Nery Pumpido.

La Liga Santafesina tiene su certamen de fútbol femenino, y si le tuviese que recomendar algo a las instituciones, el DT manifestó que "las divisiones inferiores es muy importante. En la actualidad, la joven, la niña, hoy tiene otro panorama. Las jugadoras que hoy están en la selección, de 23 o 28 años, han tenido un recorrido diferente. Las historias son opuestas a lo que pasa hoy en día, ya que tenían que jugar con varones, eran discriminadas, y ahora, la sociedad se abrió, creo que ya las jugadoras pueden decidir que deporte hacer. Por eso vamos a las escuelas, está la ley que se debe aceptar el fútbol femenino, y la aceptación familiar".