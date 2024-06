Positiva jornada en Madrid para los seleccionados de seven

Los Pumas 7's clasificaron a las semifinales en Madrid tras vencer a Australia, y las Yaguaretés jugarán los play off del Challenger

En el primer partido del día, Los Pumas 7's se enfrentaron con Francia. Ambos venían de ganar su primer partido de la fase de grupos: Los Pumas 7´s 31-5 a Gran Bretaña y Francia 38-5 a Australia. Los tries argentinos llegaron de la mano de Tobías Wade, Germán Schulz, Luciano González y Rodrigo Isgró, mientras que Joaquín Pellandini aportó tres conversiones.

El seleccionado nacional formó de la siguiente manera: Germán Schulz, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González, Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Tobías Wade y Rodrigo Isgró. Luego ingresaron, Santiago Vera Feld, Matteo Graziano, Agustín Fraga, Gastón Revol y Tomás Elizalde.

Por el pasaje a las semifinales, Los Pumas 7's se enfrentaron con Australia en el último partido de la jornada. Santiago Álvarez y Matteo Graziano marcaron los tries, mientras que Santiago Vera Feld y Santiago Mare acertaron las conversiones.Con este resultado, Argentina finalizó la fase de grupos de manera invicta y accedió a las semifinales.

Ante Australia, Los Pumas 7´s se alinearon con: Luciano González, Santiago Álvarez (capitán), Matteo Graziano, Gastón Revol, Santiago Vera Feld, Tomás Elizalde y Agustín Fraga. Luego ingresaron Germán Schulz, Rodrigo Isgró, Santiago Mare, Joaquín Pellandini y Facundo Pueyrredón (debut).

Santiago Álvarez, capitán de Los Pumas 7's, realizó un balance de lo ocurrido estos primeros dos días en Madrid: "Estoy contento por lo que hicimos, entre nosotros nos decimos de ir partido a partido y no pensar en lo que esta en juego. Pensar en hacer lo nuestro y creo que ayer y hoy lo pudimos hacer y estoy muy contento. Como digo siempre, esto es seven y hay que dar vuelta la página y pensar en mañana. Este último partido entramos con un equipo un poco diferente pero la idea es buscar esa conexión sea quien sea el que este dentro de la cancha y ser ese equipo intenso que queremos".

Las Yaguaretés ganaron en Madrid

En el caso de las dirigidas por Nahuel García se reencontraron con su juego y vencieron a Bélgica por 19-14. Con este resultado quedaron como terceras de grupo y en el playoff de mañana se enfrentarán con Japón (finalizó 2° en su grupo), desde las 10:56 horas de nuestro país. Quien gane el partido, clasificará automáticamente al Circuito Mundial 2015.

rugby madrid seven los pumas y las yaguaretes 2.jpg Las Yaguaretés derrotaron a Bélgica por 19 a 14 en Madrid y jugarán con Japón los play off.

Por el último encuentro de la fase de grupos, y único del día, Las Yaguaretés se enfrentaron con Bélgica. Recordemos que ambos seleccionados llegaron a este partido sin triunfos en el torneo. Las Yaguaretés habían caído con Sudáfrica 24-7 y con Brasil 31-12, mientras que Bélgica lo había hecho 45-5 vs Brasil y 40-7 vs Sudáfrica. En el encuentro ante Bélgica, para Las Yaguaretés los tries argentinos los marcaron Virginia Brígido (en dos oportunidades) y Josefina Padellaro; mientras que Sofía González aportó dos conversiones.