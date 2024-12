Qué dijo Franco Colapinto tras quedarse sin butaca en la Fórmula 1

Con este panorama, el piloto argentino Franco Colapinto se quedó sin butaca y, factiblemente, será reserva de Williams en la próxima temporada. Sobre esta situación, el oriundo de Pilar deslizó en declaraciones radiales: “Se tienen que dar las cosas, tienen que aparecer las firmas en un papel y, hasta que eso no pase por diferentes motivos, no se va a saber. Es duro estar tan estresado todo el tiempo por una decisión que no es tuya y que no tenes nada que ver para que sean las cosas como vos queres”.

Franco Colapinto no baja la guardia en la Fórmula 1

“Voy a ser el mejor piloto de reserva que va a haber. Entonces, seguramente que voy a tener una posibilidad si pasa algo. Ojalá que pase y pueda estar manejando el año que viene. Obviamente que uno no elige cuando subir o no a la Fórmula 1 así que hay que estar preparado para cuando se presente la oportunidad” agregó Colapinto.

Además, el piloto argentino confesó que hubo negociaciones con Red Bull para sumarse al equipo: “Con Red Bull Racing hubo conversaciones después de mis primeras carreras, pero ellos tienen una academia muy fuerte de pilotos, necesitan mostrar que funciona, que tienen candidatos para subir a cualquiera de los cuatro autos, y cuando se fija un precio por un piloto, como lo hizo Williams conmigo, las negociaciones empiezan a entrar en otro camino. Hay que esperar y siempre estar preparado, porque yo no tenía butaca para 2025 y terminé corriendo en 2024 en la Fórmula 1. Hay mucha dinámica, hay situaciones que se presentan y que hacen que las cosas sucedan, como fueron mis nueve carreras de este año”.

“Fue una experiencia extremadamente buena y con momentos muy lindos con el equipo: siempre voy a estar agradecido a Williams. Desde que empecé en Monza tuve que aprender mucho y seguir avanzando. Mirando el panorama en general, creo que hice un buen trabajo e intenté maximizar la oportunidad que me dio Williams. Las cinco primeras rondas fueron muy buenas. Brasil fue una experiencia dura: neumáticos intermedios por primera vez, la primera vez con un auto de Fórmula 1 con lluvia… Como novato tenía que pasar por esas experiencias. No fue el final de temporada que quería. Me hubiera gustado mucho más si hubiéramos terminado como empezamos, pero así es la Fórmula 1” concluyó Colapinto.