Quedaron definidos los cruces de semifinales del Súper Rugby América

La copiosa lluvia caída en los dos días previos y sobre todo en la madrugada sanisidrense hizo que el campo de juego estuviera pesado y el balón constantemente mojado, reflejado en la cantidad de errores forzados y no forzados de cada uno de los equipos.

No obstante, fue un partido entretenido ante un gran marco de público que, a partir de la presencia de familiares y amigos de jugadores argentinos en Yacaré XV, hubo mayor aliento para el equipo paraguayo.

Su mayor actitud hacia el juego tuvo al equipo que dirige Ricardo Lefort optando por ir al scrum o line en situaciones de penal en las que podría haber sumado con el pie, opción que sí utilizó el equipo local. “Creo que nos quedamos con el triunfo por ir a buscarlo hasta el final, esas ganas de no bajar los brazos,” dijo Joaquín Lamas, autor de 20 de los 25 puntos de su equipo.

Si bien el marcador lo había abierto Pampas con un penal de Lamas en el minuto trece, cuando Yacaré XV tuvo una similar situación, optó por jugar el line. La primera vez, el local robó el balón en extrema defensa, pero rápidamente hubo una nueva oportunidad y lanzando al centro del line, el consiguiente maul depositó al octavo Juan Cruz Pérez Rachel adentro del ingoal. El try fue convertido por el siempre eficiente Ignacio Inchauspe.

Los forwards de la franquicia paraguaya fueron claves durante todo el partido; el segundo try vino después de una serie de pick-and-gos que resultaron en penal. En vez de jugar al line, aprovecharon el dominio en el scrum y desde allí lanzaron el balón para que Pérez Rachel apoye en la bandera derecha su segundo try.

image.png La franquicia argentina derrotó a Yacaré de Paraguay y jugará una de las semifinales ante Dogos XV.

El apertura Lamas aportó dos penales en los últimos diez minutos, antes de que, por un innecesario tackle en el aire, Pérez Rachel recibió una tarjeta amarilla. Con el tiempo cumplido y desde 40 metros, Lamas aportó su cuarto penal que decretó el empate parcial en doce al finalizar el primer tiempo.

Del regreso del descanso, con simpleza y efectividad, el apertura Federico Cacciabúe quebró en el mano a mano a Felipe de la Vega y cedió adentro al fullback Nicolás Picasso para el try, convertido por Inchauspe, que marcó las intenciones del conjunto paraguayo.

Con gusto a poco llegaron los siguientes seis puntos de la franquicia argentina llegaron con el pie de Lamas; los dos sencillos penales no hicieron justicia al ataque sostenido a lo largo de varias fases que no pudieron terminar en try.El segundo penal, que dejó el resultado 18-19, vino precedido de la segunda tarjeta amarilla para los Yacarés, esta vez a Tomás Acosta Pimentel que regresaba después de una lesión que lo tuvo alejado gran parte del torneo.

Pampas, nuevamente, no pudo aprovechar el jugador extra para sumar puntos y cuando volvieron a tener todos los jugadores en el campo, los yacarés siguieron buscando tries, desestimando lo que parecían ser factibles tres puntos. Cerca quedaron del try cuando entró el pack al ingoal y no se pudo ver si había sido try.

Acosta Pimentel terminó volando en la punta derecha después de una de esas opciones de penal no aprovechadas. El pase largo del ingresado Estanislao Gómez Fernández fue fantástico y mereció el bonus ofensivo que no sirvió para quedar en tercer lugar. Desde la bandera, el poste le negó a Inchasupe la posibilidad de sellar el triunfo con menos de dos minutos por jugar, ya que los seis puntos de diferencia le daban alguna esperanza a Pampas.

Con el tiempo cumplido, Pampas atacó con más hambre que inteligencia, aunque tanto busco que el segunda línea Rodrigo Fernández Criado se lanzó cercó de los postes para dejarle a Lamas la certeza de que su equipo viajará a Córdoba como el tercer equipo del Súper Rugby Américas.