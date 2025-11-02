Quedaron definidos los finalistas del Top 9 del Regional del Litoral

Estudiantes de Paraná cayó ante Duendes de Rosario en Fisherton, y Jockey Club se impuso ante Gimnasia y Esgrima en las semifinales del Regional del Litoral

Estudiantes de Paraná cayó 26-18 ante Duendes RC en el predio del Jockey Club de Rosario, conocido como Cuatro Hectáreas, y quedó eliminado en las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025. El resultado cerró un encuentro intenso y disputado, donde ambos equipos ofrecieron un verdadero espectáculo de alta calidad para los aficionados presentes.

El conjunto Albinegro mostró carácter, compromiso y determinación durante los 80 minutos de juego. Desde el inicio, Estudiantes buscó imponer su juego, con un pack de forwards que se destacó en las formaciones fijas y la obtención de la pelota, y una defensa firme que resistió los ataques del Verdinegro. Sin embargo, algunos errores en momentos decisivos y la precisión de Duendes en los momentos críticos terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto rosarino.

Estudiantes de Paraná se fue arriba al descanso, pero en el complemento Duendes lo aplastó y está en la final. Para ganar, Duendes debió esforzarse mucho para mantenerse a tiro en el primer tiempo, pero en el inicio del complemento, con uno menos, empezó a tallar y se lo dio vuelta con determinación. Fue 26 a 18.

El próximo sábado, Duendes RC disputará la final del torneo ante Jockey Club de Rosario, que venció a GER 26-18 en la otra semifinal, en un duelo que promete alto nivel, intensidad y emoción para todos los espectadores. Las semifinales se disputaron en las instalaciones de Jockey Club de Rosario, y bajo la organización de Santa Fe Producciones.

Síntesis de Estudiantes de Paraná y Duendes

Estudiantes: Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Francisco Floreán; Álvaro Ferreyra y Facundo Ferrer; Juan Mernes, Felipe Villagrán y Basilio Cañas; Simón Bollo y Máximo Cañas; Augusto Perrén, Bruno Heit, Mateo Santana y Franco Rossetto; Tomás Ferreyra. HC. Pedro Fontanetto.

Suplentes: Román Martínez, Ezequiel Genzelis Gallinger, Tomás Girard, Nicolás Sain, Augusto Senger, Franco Vartorellil, Juan M. Lescano y Santo Lescano.

Duendes: Mateo Negroni, Bernardo Lis y Bautista Federico; Federico Ciancio y Nicolás Sánchez; Ignacio Gandini, Jeremías Delmastro y Giuliano Buffarini; Valentín Larrazabal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Gino Dicapua; Giuliano Francescangelli. HC. Sebastián Ferraro.

Suplentes: Tomás Tenaglia, Francisco Angaroni, Federico Rodríguez, Matías Landi, Rafael Gietz, Julián Denhoff, Santiago Cáceres y Juan I. Araujo.

Cambios: Federico Rodríguez por Bautista, Angaroni por Sánchez, Tenagloa por Negroni, Juan Araujo x Larrazábal

- Semifinales Primera División:

Estudiantes 18- Duendes 26

Jockey Club R 26- Gimnasia y Esgrima R 13

-Semifinales Segunda División:

Universitario (R) 36-Alma Juniors 32

Tilcara 25- Caranchos 20

-Finales Top 9

-Reserva: CRAI 28- Santa Fe Rugby 26

-Preserva B: Santa Fe RC 30- Jockey Club R 24