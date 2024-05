Quedaron definidos los semifinalistas del Súper Rugby Américas

En Montevideo y en Asunción celebraron junto a los cordobeses de Dogos XV su triunfo en el Old Grangonian ante Selknam por 33 a 24. Con la victoria, que no le redituó punto bonus a la franquicia, por los partidos jugados entre sí, Peñarol asegura su plaza y será uno de los semifinalistas, ya que si los chilenos sumaran de a cinco la semana próxima y los uruguayos no sumaran ni un punto, el posible empate en 27 le daría la plaza a Peñarol.