¿Quién es el jugador de CILSA que irá al Mundial de Dubai?

El entrerriano nació el 5 agosto de 1999, es categoría 2 y se desempeña como alero. Jugó al fútbol en Belgrano de Paraná, al futsal, e hizo un par de años muay thai. Estudió en el Colegio Don Bosco y como no estaba seguro qué carrera seguir decidió salir del país con un amigo a través del sistema Work and Travel.

La mañana del 21 de septiembre de 2018, mientras trabajaba en una granja de Nueva Zelanda cargando terneros en un acoplado, se resbaló y el eje del trailer empujado por una camioneta lo pasó por encima. “El eje me pega en la espalda, me dobla y me hace un sanguchito. Me quebré la pelvis en dos partes, la primera y la segunda costilla, la escápula y lo más grave fue la lesión en la médula”, expresó en una entrevista a UNO Entre Ríos.

LEER MÁS: Campazzo y Vildoza están en la final de la Liga ABA

“Me encantó el deporte y la llevo bien. Me hace bien a la cabeza”, apuntó el joven que tendrá una chance inmejorable de mostrar sus cualidades en un Mundial de Mayores.

El entrenador será Mauro Varela (exCILSA) y sus ayudantes: Amado Pérez (asistente técnico juvenil), Kevin Boscarol (preparador físico) y Diego Bogado (kinesiólogo deportivo).

El plantel argentino, además de Wingerter, se completará con: Franco Alessandrini, Adrían Pérez, Maximiliano Ruggeri (Fundación Aliados, España), Gustavo Villafañe, Joel Gabas (Bergamo, Italia), Ignacio Celiz, Lucas Silva (SICA, Córdoba), Alberto Esteche, Adolfo Berdún (Dinamo Sassari, Italia), Matías Méndez (Fundación Villa Leganés, España) y Daniel Copa (CILSA Buenos Aires).

La Selección Argentina concentrará este miércoles 24 en Buenos Aires donde trabajará hasta el 29, para emprender viaje a la sede del certamen, donde compartirá el Grupo C con Países Bajos, Corea del Sury Francia.