¿Quiénes jugarán el partido inaugural del Mundial 2026 y cómo está la estadística?

El sorteo del certamen ya definió a los equipos y a lo largo de las Copas del Mundo se dio más el resultado lógico que el batacazo.

México, uno de los organizadores, y Sudáfrica se enfrentarán el 11 de junio de 2026 en el partido inaugural del Mundial que se disputará en la nación “azteca”, en los Estados Unidos y en Canadá.

Los anfitriones tienen una ventaja por sobre sus rivales, por lo que el elenco norteamericano intentará hacerse fuerte, mientras que los africanos buscarán emular a Camerún , que en Italia 1990 dieron el batacazo contra la Selección argentina de Diego Maradona , y a Senegal, “verdugo” de Francia en Corea del Sur-Japón 2002.

Hasta el momento, el único elenco organizador de estos torneos que perdió en su debut fue Qatar en la Copa pasada cuando cayó por 2 a 0 frente a Ecuador.

Antes de ese cotejo hubo siete triunfos (Italia en 1934, Brasil en 1950, Suecia en 1958, Chile en 1962, Alemania en 2006, Brasil en 2014 y Rusia en 2018) y tres empates (Inglaterra en 1966, México en 1970 y Sudáfrica en 2010).

En varios mundiales se jugaron diferentes partidos al mismo tiempo en distintas sedes, por lo que no hubo un único encuentro, al tiempo que entre 1974 y 2002, el cotejo inicial lo disputaba el campeón del mundo de la edición anterior.

En esa estadística, hubo cuatro triunfos (Uruguay 1954, Brasil 1962, Alemani Federal 1994 y Brasil 1998), tres empates (Brasil en 1974, Alemania Federal en 1978 e italia en 1986), y tres derrotas, dos de las cuales son de la Selección argentina (en España 1982 frente a Bélgica y en Italia 1990 ante Camerún) y la restante de Francia en 2002.

El siguiente es el detalle completo de los partidos inaugurales en los mundiales.

Mundial Uruguay 1930

-Jugado el 13 de julio, estadio Pocitos de Montevideo: Francia 4 (Lucien Laurent, Marcel Langiller y André Maschinot 2) – México 1 (Juan Carreño).

-Jugado el 13 de julio en el estadio Parque Central de Montevideo: Estados Unidos 3 (Bart McGhee, Tom florie y Bertrand Patenaude) – Bélgica 0.

—

Mundial Italia 1934

-Jugado el 27 de mayo en el estadio Nacional de Roma: Italia 7 (Ángel Schiavio 3, Raimundo Orsi 2, Giovanni Ferrari y Giuseppe Meazza) – Estados Unidos 1 (Aldo Donelli).

-Jugado el 27 de mayo en el estadio Luigi Ferraris de Génova: España 3 (José Iraragorri 2, uno de penal, e Isidro Lángara) – Brasil 1 (Leónidas).

-Jugado el 27 de mayo en el estadio Benito Mussolini de Turín: Austria 3 (Matthias Sindelar, Anton Schall y Josef Bican) – Francia 2 (Jean Nicolas y Georges Verriest de penal).

-Jugado el 27 de mayo en el estadio Giorgio Ascarelli de Nápoles: Hungría 4 (Pál Teleki, Géza Toldi 2 y Jen Vincze) – Egipto 2 (Abdulrahman Fawzi 2).

-Jugado el 27 de mayo en el estadio Littorio de Trieste: Checoslovaquia 2 (Antonín Pu y Oldich Nejedlý) – Rumania 1 (Stefan Dobay).

-Jugado el 27 de mayo en el estadio San Siro de Milán: Suiza 3 (Leopold Kielholz 2 y André Abegglen) - Países Bajos 2 (Johannes “Kick” Smit y Leen Vente).

-Jugado el 27 de mayo en el estadio Giovanni Berta de Florencia: Alemania 5 (Stanislaus “Tau” Kobierski, Otto Siffling y Edmund Conen 3) – Bélgica 2 (Bernard Voorhoof 2).

-Jugado el 27 de mayo en el estadio Littoriale de Bolonia: Suecia 3 (Sven Jonasson 2 y Knut Kroon) – Argentina 2 (Ernesto Belis y Alberto Luis Galateo).

—

Mundial Francia 1938

-Jugado el 4 de junio en el estadio Parque de los Príncipes de París: Suiza 1 (André Abegglen) – Alemania 1 (Josef Gauchel).

—

Mundial Brasil 1950

-Jugado el 24 de junio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro: Brasil 4 (Ademir 2, Jair y Baltazar) – México 0.

—

Mundial Suiza 1954

-Jugado el 16 de junio en el Charmilles Stadium de Ginebra: Brasil 5 (Baltázar, Didí, Pinga 2 y Julinho) – México 0.

– Jugado el 16 de junio en el Stade Olympique de la Pontaise de Lausana: Yugoslavia 1 (Miloš Milutinovi) – Francia 0.

-Jugado el 16 de junio en el Wankdorf Stadium de Berna: Uruguay 2 (Óscar Omar Míguez y Juan Schiaffino) – Checoslovaquia 0.

-Jugado el 16 de junio en el Hardturm Stadium de Zúrich: Austria 1 (Erich Probst) – Escocia 0.

—

Mundial Suecia 1958

-Jugado el 8 de junio en el Rasunda Stadium de Solna: Suecia 3 (Agne Simonsson 2 y Nils Liedholm de penal) – México 0.

—

Mundial Chile 1962

-Jugado el 30 de mayo en el estadio Carlos Dittborn de Arica: Uruguay 2 (José Sasía y Luis Cubilla) – Colombia 1 (Francisco Zuluaga de penal).

-Jugado el 30 de mayo en el estadio Nacional de Santiago: Chile 3 (Leonel Sánchez 2 y Jaime Ramírez) – Suiza 1 (Rolf Wuethrich).

-Jugado el 30 de mayo en el estadio Sausalito de Viña del Mar: Brasil 2 (Mario Zagallo y Pelé) – México 0.

-Jugado el 30 de mayo en el estadio Estadio Braden Copper Company de Rancagua: Argentina 1 (Héctor Facundo) – Bulgaria 0.

—

Mundial Inglaterra 1966

-Jugado el 11 de julio en el estadio Wembley de Londres: Inglaterra 0 – Uruguay 0.

—

Mundial México 1970

-Jugado el 31 de mayo en el Estadio Azteca Ciudad de México: México 0 – Unión Soviética 0.

—

Mundial Alemania 1974

-Jugado el 13 de junio en el Waldstadion de Fráncfort: Brasil 0 – Yugoslavia 0.

—

Mundial Argentina 1978

-Jugado el 1 de junio en el estadio Monumental de Núñez: Alemania Federal 0 – Polonia 0.

—

Mundial España 1982

-Jugado el 13 de junio en el estadio Camp Nou de Barcelona: Argentina 0 – Bélgica 1 (Erwin Vandenbergh).

—

Mundial México 1986

-Jugado el 31 de mayo en el Estadio Azteca Ciudad de México: Italia 1 (Alessandro Altobelli) – Bulgaria 1 (Nasko Sirakov).

—

Mundial Italia 1990

-Jugado el 8 de junio en el estadio Giuseppe Meazza de Milan: Argentina 0 – Camerún 1 (François Omam-Biyik).

—

Mundial Estados Unidos 1994

-Jugado el 17 de junio en el estadio Soldier Field de Chicago: Alemania 1 (Jürgen Klinsmann) – Bolivia 0.

—

Mundial Francia 1998

-Jugado el 10 de junio en el Stade de France de Saint-Denis: Brasil 2 (César Sampaio y Thomas Boyd en contra) – Escocia 1 (John Collins de penal).

—

Mundial Corea del Sur-Japón 2002

-Jugado el 31 de mayo en el estadio Mundialista de Seúl: Francia 0 – Senegal 1 (Papa Bouba Diop).

—

Mundial Alemania 2006

-Jugado el 9 de junio en el estadio Allianz Arena de Múnich: Alemania 4 (Philipp Lahm, Miroslav Klose 2 y Torsten Frings)- Costa Rica 2 (Paulo Wanchope 2).

—

Mundial Sudáfrica 2010

-Jugado el 11 de junio en el estadio Soccer City de Johannesburgo: Sudáfrica 1 (Siphiwe Tshabalala) – México 1 (Rafael Márquez).

—

Mundial Brasil 2014

-Jugado el 12 de junio en el estadio Arena Corinthians de San Pablo: Brasil 3 (Neymar 2, el segundo de penal, y Óscar) – Croacia 1 (Marcelo en contra).

—

Mundial Rusia 2018

-Jugado el 14 de junio en el estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú: Rusia 5 (Yuri Gazinski, Denís Chéryshev 2, Artiom Dziuba y Aleksandr Golovín) – Arabia Saudita 0.

—

Mundial Qatar 2022

-Jugado el 20 de noviembre en el estadio Al Bayt de Jor: Qatar 0 – Ecuador 2 (Enner Valencia 2, el primero de penal).