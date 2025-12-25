México, uno de los organizadores, y Sudáfrica se enfrentarán el 11 de junio de 2026 en el partido inaugural del Mundial que se disputará en la nación “azteca”, en los Estados Unidos y en Canadá.
¿Quiénes jugarán el partido inaugural del Mundial 2026 y cómo está la estadística?
El sorteo del certamen ya definió a los equipos y a lo largo de las Copas del Mundo se dio más el resultado lógico que el batacazo.
Los anfitriones tienen una ventaja por sobre sus rivales, por lo que el elenco norteamericano intentará hacerse fuerte, mientras que los africanos buscarán emular a Camerún, que en Italia 1990 dieron el batacazo contra la Selección argentina de Diego Maradona, y a Senegal, “verdugo” de Francia en Corea del Sur-Japón 2002.
Hasta el momento, el único elenco organizador de estos torneos que perdió en su debut fue Qatar en la Copa pasada cuando cayó por 2 a 0 frente a Ecuador.
Antes de ese cotejo hubo siete triunfos (Italia en 1934, Brasil en 1950, Suecia en 1958, Chile en 1962, Alemania en 2006, Brasil en 2014 y Rusia en 2018) y tres empates (Inglaterra en 1966, México en 1970 y Sudáfrica en 2010).
En varios mundiales se jugaron diferentes partidos al mismo tiempo en distintas sedes, por lo que no hubo un único encuentro, al tiempo que entre 1974 y 2002, el cotejo inicial lo disputaba el campeón del mundo de la edición anterior.
En esa estadística, hubo cuatro triunfos (Uruguay 1954, Brasil 1962, Alemani Federal 1994 y Brasil 1998), tres empates (Brasil en 1974, Alemania Federal en 1978 e italia en 1986), y tres derrotas, dos de las cuales son de la Selección argentina (en España 1982 frente a Bélgica y en Italia 1990 ante Camerún) y la restante de Francia en 2002.
El siguiente es el detalle completo de los partidos inaugurales en los mundiales.
Mundial Uruguay 1930
-Jugado el 13 de julio, estadio Pocitos de Montevideo: Francia 4 (Lucien Laurent, Marcel Langiller y André Maschinot 2) – México 1 (Juan Carreño).
-Jugado el 13 de julio en el estadio Parque Central de Montevideo: Estados Unidos 3 (Bart McGhee, Tom florie y Bertrand Patenaude) – Bélgica 0.
—
Mundial Italia 1934
-Jugado el 27 de mayo en el estadio Nacional de Roma: Italia 7 (Ángel Schiavio 3, Raimundo Orsi 2, Giovanni Ferrari y Giuseppe Meazza) – Estados Unidos 1 (Aldo Donelli).
-Jugado el 27 de mayo en el estadio Luigi Ferraris de Génova: España 3 (José Iraragorri 2, uno de penal, e Isidro Lángara) – Brasil 1 (Leónidas).
-Jugado el 27 de mayo en el estadio Benito Mussolini de Turín: Austria 3 (Matthias Sindelar, Anton Schall y Josef Bican) – Francia 2 (Jean Nicolas y Georges Verriest de penal).
-Jugado el 27 de mayo en el estadio Giorgio Ascarelli de Nápoles: Hungría 4 (Pál Teleki, Géza Toldi 2 y Jen Vincze) – Egipto 2 (Abdulrahman Fawzi 2).
-Jugado el 27 de mayo en el estadio Littorio de Trieste: Checoslovaquia 2 (Antonín Pu y Oldich Nejedlý) – Rumania 1 (Stefan Dobay).
-Jugado el 27 de mayo en el estadio San Siro de Milán: Suiza 3 (Leopold Kielholz 2 y André Abegglen) - Países Bajos 2 (Johannes “Kick” Smit y Leen Vente).
-Jugado el 27 de mayo en el estadio Giovanni Berta de Florencia: Alemania 5 (Stanislaus “Tau” Kobierski, Otto Siffling y Edmund Conen 3) – Bélgica 2 (Bernard Voorhoof 2).
-Jugado el 27 de mayo en el estadio Littoriale de Bolonia: Suecia 3 (Sven Jonasson 2 y Knut Kroon) – Argentina 2 (Ernesto Belis y Alberto Luis Galateo).
—
Mundial Francia 1938
-Jugado el 4 de junio en el estadio Parque de los Príncipes de París: Suiza 1 (André Abegglen) – Alemania 1 (Josef Gauchel).
—
Mundial Brasil 1950
-Jugado el 24 de junio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro: Brasil 4 (Ademir 2, Jair y Baltazar) – México 0.
—
Mundial Suiza 1954
-Jugado el 16 de junio en el Charmilles Stadium de Ginebra: Brasil 5 (Baltázar, Didí, Pinga 2 y Julinho) – México 0.
– Jugado el 16 de junio en el Stade Olympique de la Pontaise de Lausana: Yugoslavia 1 (Miloš Milutinovi) – Francia 0.
-Jugado el 16 de junio en el Wankdorf Stadium de Berna: Uruguay 2 (Óscar Omar Míguez y Juan Schiaffino) – Checoslovaquia 0.
-Jugado el 16 de junio en el Hardturm Stadium de Zúrich: Austria 1 (Erich Probst) – Escocia 0.
—
Mundial Suecia 1958
-Jugado el 8 de junio en el Rasunda Stadium de Solna: Suecia 3 (Agne Simonsson 2 y Nils Liedholm de penal) – México 0.
—
Mundial Chile 1962
-Jugado el 30 de mayo en el estadio Carlos Dittborn de Arica: Uruguay 2 (José Sasía y Luis Cubilla) – Colombia 1 (Francisco Zuluaga de penal).
-Jugado el 30 de mayo en el estadio Nacional de Santiago: Chile 3 (Leonel Sánchez 2 y Jaime Ramírez) – Suiza 1 (Rolf Wuethrich).
-Jugado el 30 de mayo en el estadio Sausalito de Viña del Mar: Brasil 2 (Mario Zagallo y Pelé) – México 0.
-Jugado el 30 de mayo en el estadio Estadio Braden Copper Company de Rancagua: Argentina 1 (Héctor Facundo) – Bulgaria 0.
—
Mundial Inglaterra 1966
-Jugado el 11 de julio en el estadio Wembley de Londres: Inglaterra 0 – Uruguay 0.
—
Mundial México 1970
-Jugado el 31 de mayo en el Estadio Azteca Ciudad de México: México 0 – Unión Soviética 0.
—
Mundial Alemania 1974
-Jugado el 13 de junio en el Waldstadion de Fráncfort: Brasil 0 – Yugoslavia 0.
—
Mundial Argentina 1978
-Jugado el 1 de junio en el estadio Monumental de Núñez: Alemania Federal 0 – Polonia 0.
—
Mundial España 1982
-Jugado el 13 de junio en el estadio Camp Nou de Barcelona: Argentina 0 – Bélgica 1 (Erwin Vandenbergh).
—
Mundial México 1986
-Jugado el 31 de mayo en el Estadio Azteca Ciudad de México: Italia 1 (Alessandro Altobelli) – Bulgaria 1 (Nasko Sirakov).
—
Mundial Italia 1990
-Jugado el 8 de junio en el estadio Giuseppe Meazza de Milan: Argentina 0 – Camerún 1 (François Omam-Biyik).
—
Mundial Estados Unidos 1994
-Jugado el 17 de junio en el estadio Soldier Field de Chicago: Alemania 1 (Jürgen Klinsmann) – Bolivia 0.
—
Mundial Francia 1998
-Jugado el 10 de junio en el Stade de France de Saint-Denis: Brasil 2 (César Sampaio y Thomas Boyd en contra) – Escocia 1 (John Collins de penal).
—
Mundial Corea del Sur-Japón 2002
-Jugado el 31 de mayo en el estadio Mundialista de Seúl: Francia 0 – Senegal 1 (Papa Bouba Diop).
—
Mundial Alemania 2006
-Jugado el 9 de junio en el estadio Allianz Arena de Múnich: Alemania 4 (Philipp Lahm, Miroslav Klose 2 y Torsten Frings)- Costa Rica 2 (Paulo Wanchope 2).
—
Mundial Sudáfrica 2010
-Jugado el 11 de junio en el estadio Soccer City de Johannesburgo: Sudáfrica 1 (Siphiwe Tshabalala) – México 1 (Rafael Márquez).
—
Mundial Brasil 2014
-Jugado el 12 de junio en el estadio Arena Corinthians de San Pablo: Brasil 3 (Neymar 2, el segundo de penal, y Óscar) – Croacia 1 (Marcelo en contra).
—
Mundial Rusia 2018
-Jugado el 14 de junio en el estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú: Rusia 5 (Yuri Gazinski, Denís Chéryshev 2, Artiom Dziuba y Aleksandr Golovín) – Arabia Saudita 0.
—
Mundial Qatar 2022
-Jugado el 20 de noviembre en el estadio Al Bayt de Jor: Qatar 0 – Ecuador 2 (Enner Valencia 2, el primero de penal).