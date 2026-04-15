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Spahn: "Unión creció en todo, pero todos soñamos con ese logro en el fútbol"

En el aniversario 119, el presidente Luis Spahn repasó su historia personal en Unión, el camino institucional y dejó en claro el gran objetivo pendiente

Ovación

Por Ovación

15 de abril 2026 · 19:12hs
Spahn: Unión creció en todo, pero todos soñamos con ese logro en el fútbol

Prensa Unión

El cumpleaños 119 de Unión no fue un día más y, en ese contexto, la palabra de su presidente, Luis Spahn, sirvió para poner en perspectiva el pasado, explicar el presente y proyectar lo que viene en charla con LT10 AM1020. Sobre todo, con el factor deportivo a flor de piel.

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Lejos de un discurso frío, Spahn se metió de lleno en lo emocional en este aniversario. “El primer recuerdo que tengo es el asombro de un chico de 7 u 8 años llegando al club. Era fascinante. Unión fue como una segunda casa”, contó, remontándose a sus inicios en la vida cotidiana del club, cuando ir a la pileta era mucho más que una actividad: era pertenecer.

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Ese sentido de identidad fue el que, con el tiempo, lo terminó llevando a un lugar que nunca había imaginado. “No estaba en mis planes ser dirigente. Yo era hincha, estaba del otro lado. Todo se dio por circunstancias”, explicó. Desde aquel vínculo inicial, pasando por su acercamiento en 2004 hasta quedar “enganchado” en la gestión, su camino tuvo un punto de quiebre claro: la crisis de 2009. “Había sueldos atrasados del plantel y del personal. Fue un momento límite que obligó a involucrarse de otra manera”, recordó.

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El presidente de Uni&oacute;n repas&oacute; su historia en Uni&oacute;n, en el aniversario 119.

El presidente de Unión repasó su historia en Unión, en el aniversario 119.

La importancia de Unión como institución

A partir de allí, comenzó un proceso de reconstrucción que, según el propio presidente, permitió un crecimiento sostenido en múltiples áreas. “Unión hoy es importante en lo deportivo, pero también en lo educativo, en lo social, en lo cultural. Es un club que forma ciudadanos”, destacó.

Sin embargo, en medio de ese desarrollo institucional, Spahn no esquivó el tema que atraviesa a todos los hinchas. “Todos queremos ese resultado importante en el fútbol profesional. Es la frutilla del postre. No se nos dio, pero sabemos que está cerca”, afirmó, marcando el gran objetivo que aún queda pendiente.

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En esa línea, remarcó que para consolidar ese salto se necesita estabilidad económica. “Hace falta un ciclo que nos permita sostenernos en zonas de copas de manera continua. Los clubes muchas veces se manejan con ingresos que todavía no llegaron, y eso te obliga a estar ajustando todo el tiempo”, explicó.

Luis Spahn union

Incluso, reconoció que el club atraviesa un momento financiero ajustado, aunque con prioridades claras: “Estamos al día con el plantel y los empleados. Después hay deudas entre clubes, algo que es común en el fútbol argentino”.

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También se refirió al debate sobre el modelo de gestión en el fútbol, dejando una advertencia sobre el futuro: “Si aparecen estructuras con mucho respaldo económico, competir desde una asociación civil puede ser muy difícil. El fútbol tiene un potencial enorme para las empresas”.

El mensaje de Spahn en Unión

Sobre el final, el mensaje volvió a los verdaderos protagonistas: los socios e hinchas. “Hoy cumplen años ellos. Unión es de sus 23 mil socios, que son los dueños del club. Es una institución que honra a la ciudad y es un faro en la región”, cerró.

Unión Luis Spahn aniversario
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