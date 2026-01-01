Uno Santa Fe | Ovación | Valentin Carboni

Racing acelera por Valentín Carboni y negocia con Inter un préstamo estratégico

Racing activó gestiones formales con el Inter de Milán para sumar a Valentín Carboni, joven volante creativo, campeón de América con la Selección.

Ovación

Por Ovación

1 de enero 2026 · 20:37hs
Valentín Carboni

Valentín Carboni, jugador de la Selección Argentina fue operado con éxito y agradeció las muestras de afecto.

Racing decidió ir a fondo en el mercado y puso en marcha una negociación por Valentín Carboni, uno de los talentos jóvenes con mayor proyección del fútbol argentino. La falta de continuidad en Europa, sumada a la necesidad de minutos de competencia, abre una ventana que la dirigencia busca aprovechar con un préstamo.

Gestiones con sello de Diego Milito

Con Diego Milito al frente, la Academia inició contactos con el Inter de Milán, dueño del pase del mediocampista ofensivo. La intención es interrumpir la cesión actual en Genoa y reubicar al jugador en un contexto competitivo que le permita recuperar ritmo y protagonismo. El vínculo del presidente con la dirigencia italiana aparece como un factor clave para destrabar la operación.

Carboni, de 20 años, ve con buenos ojos la posibilidad de llegar a Avellaneda: prioriza sumar rodaje, sentirse importante y relanzar su carrera en un equipo con aspiraciones. El proyecto deportivo y la conducción de Gustavo Costas pesan en la decisión.

Préstamo y tiempos del mercado

La negociación se encamina a un préstamo, aunque resta definir la duración. Inter evalúa una cesión hasta junio, mientras que Racing pretende al menos un año para sostener el proceso deportivo. En paralelo, el jugador cuenta con sondeos desde la Serie A, lo que agrega competencia a la puja.

En la temporada europea, Carboni disputó 15 partidos entre Serie A y Copa Italia, con seis titularidades y un gol, números que reflejan su escasa continuidad. En Avellaneda creen que su perfil creativo, lectura entre líneas y capacidad de asociación pueden elevar el techo del mediocampo.

Si las partes acercan posiciones, Racing podría concretar uno de los movimientos más relevantes del mercado, apostando a talento joven con impacto inmediato y proyección.

