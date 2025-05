Racing de Chivilcoy amplió la diferencia ante Suardi y acaricia el Clausura

En el inicio se vieron acciones equilibradas con dos defensas durísimas, pero rápidamente Racing se acomodó y empezó a mostrar variantes y goles en todas las manos, además de clausurar su propio tablero. La brecha llegó a la decena y Andrés Poi tuvo que pedir un temprano tiempo muerto. A la salida, Sportivo Suardi corrigió su defensa y recortó con bombas de Rigada. En el cierre nada cambió y finalmente Racing se quedó con la victoria parcial por 19-17. El comienzo del segundo cuarto mostró un equipo visitante con mayor paciencia y con más protagonismo ofensivo de Sebastián Braida para pasar al frente luego de mucho tiempo.

Lo definió con mucha autoridad

De todas maneras, la vuelta de algunos titulares le permitió a Racing meter una corrida de 5-0 en pocos segundos, algo que se prolongó con tres bombas (Ortiz, Assum y Conte Grand). La brecha superó la decena porque se sumaron Alvite y Barrales al festival de tres puntos; la visita intentó con una defensa zonal pero no hubo caso, y en el cierre el local mantuvo su andar para irse al vestuario ganando por 49-39. Al regreso, el juego no tuvo la misma fluidez anterior y no fue para nada vistoso; sin embargo, Racing se las arregló para sostener la diferencia en base a una mayor variedad de ofensivas. Suardi se cargó rápidamente de faltas, aunque tuvo un buen pasaje para achicar agregando algo de ilusión, pero el conjunto local en base a libres (aprovechando la penalización) fue sosteniendo el liderazgo en el tablero. Dentro de un desarrollo ordinario (fue el peor período de todos), Matthew Herasme clavó dos bombas para que el dueño de casa llegue a los 10 minutos finales ganando 68-57.

En el arranque del último período, Sportivo Suardi metió un parcial de 6-1 y sin pensarlo demasiado se puso en juego; el técnico local solicitó tiempo muerto, pero la visita continuó con una bomba de Sebastián Braida para poner suspenso al final. En Racing aparecieron puntos necesarios de Lucio Reinaudi para lograr algo de calma; los dirigidos por Andrés Poi no se entregaron nunca, pero apareció Emilio Stucky dominando los tableros para que el triunfo no corra riesgos y finalmente, Racing se quedó con la victoria por 82-75. Con este triunfo, Racing de Chivilcoy viajará a Suardi con un par de chances de conseguir el objetivo; la primera de ellas tendrá lugar el lunes en el Gigante de la Avenida de la ciudad santafesina.