Racing festejó su primera victoria en casa en la Liga Nacional

Racing venció a Obras Basket por 75 a 69. Santiago Assum fue el goleador del equipo con 15 puntos, acompañado por Thomas Cooper y Fermin Thygesen, ambos con 10 unidades.

12 de octubre 2025 · 09:08hs
Racing Club Chivilcoy logró su primer triunfo de local en la Liga Nacional al vencer a Obras Basket por 75 a 69, en un partido muy parejo que se definió en el cierre. Los parciales fueron: 21-19, 21-19, 13-20 y 20-11, mostrando la paridad del encuentro y la gran reacción del equipo en el último cuarto para quedarse con la victoria ante su gente.

Racing Club Chivilcoy logró su primer triunfo de local en la Liga Nacional al vencer a Obras Basket por 75 a 69, en un partido muy parejo que se definió en el cierre. Los parciales fueron: 21-19, 21-19, 13-20 y 20-11, mostrando la paridad del encuentro y la gran reacción del equipo en el último cuarto para quedarse con la victoria ante su gente.

Entre los destacados del conjunto chivilcoyano estuvieron Emilio Stucky, con 16 de valoración y 8 rebotes; Santiago Assum, con 15 puntos y 15 de valoración; y José Peralta, que aportó 9 puntos y 13 de valoración. Por el lado de Obras, las figuras fueron Pedro Barral y Andrew Corum, quienes lideraron el goleo visitante.

Con esta victoria, Racing suma confianza y comienza su gira de partidos, que tendrá su primer compromiso el jueves 16 de octubre ante Unión de Santa Fe.

