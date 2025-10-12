Racing Club Chivilcoy logró su primer triunfo de local en la Liga Nacional al vencer a Obras Basket por 75 a 69, en un partido muy parejo que se definió en el cierre. Los parciales fueron: 21-19, 21-19, 13-20 y 20-11, mostrando la paridad del encuentro y la gran reacción del equipo en el último cuarto para quedarse con la victoria ante su gente.
Racing festejó su primera victoria en casa en la Liga Nacional
Racing venció a Obras Basket por 75 a 69. Santiago Assum fue el goleador del equipo con 15 puntos, acompañado por Thomas Cooper y Fermin Thygesen, ambos con 10 unidades.
Por Ovación
Racing de Chivilcoy 75-69 Obras Basket
Entre los destacados del conjunto chivilcoyano estuvieron Emilio Stucky, con 16 de valoración y 8 rebotes; Santiago Assum, con 15 puntos y 15 de valoración; y José Peralta, que aportó 9 puntos y 13 de valoración. Por el lado de Obras, las figuras fueron Pedro Barral y Andrew Corum, quienes lideraron el goleo visitante.
Con esta victoria, Racing suma confianza y comienza su gira de partidos, que tendrá su primer compromiso el jueves 16 de octubre ante Unión de Santa Fe.