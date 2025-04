Racing pierde a Nardoni por lesión para jugar ante Bucaramanga

Sin embargo, más allá de la alegría por este triunfo vital para mantenerse con vida en la Liga y la contundencia del mismo, no todo fue color de rosa para el equipo de Gustavo Costas. Ya había llegado a este encuentro con la sensible baja de Gabriel Arias por una fractura costal, además de las de Matías Zaracho y Bruno Zuculini por dolencias menores, y ahora sumó una nueva con otra de sus figuras: Juan Nardoni .

LUNES



Tareas de recuperación en gimnasio para los que jugaron más de 45’ ante Banfield.

Movilidad y bloques de fútbol en espacio reducido para el resto.

Juan Nardoni, con una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, realizó fisioterapia.

Bruno Zuculini y…

El volante central de 22 años no pudo finalizar el primer tiempo y debió abandonar el campo a los 31 minutos, siendo reemplazado por Martín Barrios, lo que encendió las alarmas en Avellaneda. Tras realizarse los estudios correspondiente, la Academia anunció en sus redes sociales que el 5 sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, por lo que comenzó a realizar trabajos de fisioterapia apartado del plantel.

Si bien aún no hay datos concretos sobre los tiempos de su recuperación, definitivamente no podrá decir presente el jueves en el Cilindro para recibir a Atlético Bucaramanga por la fecha 2 de la Copa Libertadores. Se trata de una baja más que sensible, ya que Nardoni fue uno de los puntos más altos dentro del buen funcionamiento general del equipo en el 3-0 ante Fortaleza en Brasil por el debut.

Racing está teniendo grandes problemas con las lesiones en este 2025 y ya lleva un total de 23 en lo que va de la temporada. Ya prácticamente todas las figuras debieron perderse uno más partidos por esta razón, como Maravilla Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso o el propio Arias, entre tantos otros.