Unión espera su parte tras cerrarse la venta de Balboa a Nizhniy Novgorod de Rusia

Racing cerró la venta del delantero Adrián Balboa a Pari Nizhniy Novgorod y Unión espera su parte, ya que tiene el 20% del pase

La transferencia de Adrián Balboa al fútbol ruso empieza a tener impacto directo en Santa Fe. Racing cerró en las últimas horas la venta del delantero a P ari Nizhniy Novgorod , operación que estaba bajo la lupa de Unión , dueño del 20% de los derechos económicos.

¿Cuánto debe cobrar Unión por la venta de Balboa?

El pase se concretó por el 100% de la ficha en una cifra cercana al millón de dólares, por lo que al Tate le corresponderían 200.000 dólares. Sin embargo, aún resta un punto clave por definirse: si el monto será percibido en bruto o limpio, un detalle no menor para las arcas rojiblancas. Más que nada por lo impositivo que reduce la cifra.

image Unión espera el ingreso por la venta de Rocky Balboa.

Mientras tanto, Balboa ya se despidió de Racing y se encuentra preparando el viaje para sumarse a su nuevo club, dando por cerrada su etapa en el fútbol argentino. La operación destraba así un tema que Unión seguía de cerca desde hace tiempo.

Según pudo saberse, el dinero será abonado en cuatro cuotas, modalidad que ya fue comunicada de manera informal, aunque todavía falta la confirmación oficial de los términos finales.

Más allá de que no se trata de una cifra determinante, en Unión valoran el ingreso, teniendo en cuenta un contexto económico ajustado. Cada dólar cuenta, y esta transferencia representa un alivio parcial para un club que busca equilibrar cuentas mientras compite.

Ahora, la atención está puesta en los detalles contractuales para saber con exactitud cuánto y cómo ingresará el dinero, en una negociación que ya dejó de ser deportiva para pasar al terreno estrictamente financiero.