Racing y Costas, cerca de sellar la continuidad pese a las tensiones en la negociación

Racing avanzó fuertemente para conseguir la continuidad de Gustavo Costas como DT, y están a un paso del acuerdo.

Racing transita días clave en la definición de su futuro inmediato y todo indica que Gustavo Costas continuará al frente del equipo. Aunque la renovación del contrato no estuvo exenta de diferencias, en Avellaneda hay confianza en que el entrenador seguirá siendo el conductor de la Academia por los próximos tres años, en un vínculo que se extendería hasta fines de 2028.

La dirigencia que encabeza Diego Milito había avanzado con la propuesta de prolongar el contrato hasta el final de su mandato presidencial, con la expectativa de cerrar el acuerdo antes de fin de año.

Con Costas de vacaciones, las charlas quedaron en manos de su representante. El punto de mayor fricción estuvo ligado a lo económico, ya que el cuerpo técnico no habría quedado conforme con una oferta que, según trascendió, no representaba un salto significativo respecto de lo percibido en 2025. Una situación que recordó el escenario vivido el año anterior, cuando Racing realizó un esfuerzo importante para retener al DT tras un ciclo exitoso.

A ese contexto se suma la incertidumbre sobre el plantel que afrontará la temporada 2026. En el club saben que habrá movimientos relevantes y posibles salidas, un factor que también forma parte del análisis de Costas y su entorno al momento de proyectar el próximo año.

No obstante, con el correr de las horas el clima comenzó a cambiar. El periodista Tomás Dávila señaló que las partes retomaron el diálogo y lograron acercar posiciones luego de que la primera propuesta fuera rechazada. Según indicó, Racing no maneja alternativas para el banco de suplentes y la intención es cerrar la continuidad cuanto antes, incluso si la firma formal del contrato se concreta el 27 de diciembre, cuando el entrenador regrese de sus vacaciones.

Los caminos que se allanaron para el acuerdo entre Racing y Costas

La buena predisposición mutua terminó de reforzar el optimismo y el propio Dávila confirmó en redes sociales que el acuerdo está prácticamente cerrado para que Costas continúe al frente del equipo hasta finales de 2028. De este modo, Racing apuesta a sostener un proyecto que marcó una era reciente en el club.

El balance deportivo respalda esa decisión. Bajo la conducción de Costas, la Academia fue protagonista en todas las competencias de 2025. El año comenzó con la obtención de la Recopa Sudamericana y, aunque hubo golpes duros —eliminación en octavos del Torneo Apertura, caída en cuartos de Copa Argentina y semifinales de Libertadores—, Racing cerró la temporada como finalista del Torneo Clausura, que perdió ante Estudiantes por penales en Santiago del Estero.

Con la continuidad del DT encaminada, el foco empieza a trasladarse al armado del plantel. Racing iniciará la pretemporada el 7 de enero en Ciudad del Este y ya trabaja en el mercado. Uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Matko Miljevic, por quien se negocia con Huracán en una cifra cercana a los cuatro millones de dólares. En cuanto a salidas, el club considera intransferibles a Cambeses, Sosa, Rojas y Martínez, mientras que por el resto se escucharán ofertas, aunque una eventual venta de Nardoni solo se evaluaría ante una propuesta muy elevada.

En Avellaneda, el escenario empieza a despejarse: con Costas cerca de renovar y un mercado que promete movimiento, Racing busca sentar las bases de un nuevo año con ambiciones altas y continuidad en el banco.