Reducido de Primera Nacional: cuándo y a qué hora se juegan las revanchas de las semis

En este marco, ya se jugaron los partidos de ida de las semifinales, las que se resolverán este fin de semana, para dar lugar a la final por el segundo ascenso.

Los cruces del Reducido por el segundo ascenso

Octavos de final:

(2° Zona A) San Martín de San Juan 2-1 Gimnasia Tiro de Salta (8° Zona B)

(3° Zona A) Quilmes 2-0 Defensores de Belgrano (7° Zona B)

(4° Zona A) All Boys 1-1 Colón (6° Zona B)

(5° Zona B) San Telmo 1-0 Gimnasia de Jujuy (5° Zona A)

(4° Zona B) Gimnasia de Mendoza 1-1 Estudiantes BA vs (6° Zona A)

(3° Zona B) Nueva Chicago 1-1 Racing de Córdoba (7° Zona A)

(2° Zona B) Deportivo Madryn 0-0 San Miguel (8° Zona A)

Cuartos de final:

San Telmo vs San Martín de Tucumán - San Martín de Tucumán ganó ganó 4-1 el global

All Boys vs San Martín de San Juan - San Martín de San Juan ganó 3-2 el global

Gimnasia de Mendoza vs Deportivo Madryn - Gimnasia de Mendoza ganó 3-2 el global

Quilmes vs Nueva Chicago - Nueva Chicago ganó 1-0 el global

Semifinales:

Gimnasia de Mendoza vs San Martín de Tucumán

Nueva Chicago vs San Martín de San Juan

Cuándo se juegan las semifinales del Reducido: días, horarios y TV

Partidos de ida:

Nueva Chicago 2-1 San Martín de San Juan

Gimnasia de Mendoza 0-0 San Martín de Tucumán

Partidos de vuelta:

San Martín de San Juan vs Nueva Chicago - domingo 1 de diciembre, 19.15 horas.

San Martín de Tucumán vs Gimnasia de Mendoza - domingo 1 de diciembre, 19.05 horas.

Formato del Reducido de la Primera Nacional

Los primeros siete de cada zona, sin contar los punteros, se clasificaron al Reducido, que empareja en octavos de final a 2° vs 8°, 3° vs. 7°, 4° vs. 6° y 5° vs. 5°, todos duelos a partidos único, siendo local y contando con ventaja deportiva aquellos mejor ubicados.

En cuartos de final, a los siete ganadores se le suma el perdedor de la final. En esta instancia se arma una tabla general para volver a emparejar a los equipos, y los partidos pasan a ser ida y vuelta.

Recién la final del Reducido se disputará en cancha neutral y sin ventaja deportiva.