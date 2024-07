Regatas de Santa Fe festeja los 100 años de waterpolo

También se encontraban presentes integrantes de la subcomisión de waterpolo; jugadores y cuerpo técnico de la selección nacional mayor de waterpolo, jugadores y entrenadores de waterpolo de Regatas, entre ellos el retirado Eduardo Bonomo, cuyo último antecedente fue haber cito medallista panamericano, la familia de los jugadores, y allegados a la institución de avenida Alem y vélez Sarsfield.

waterpolo 100 club regataas de santa fe salon social 2.JPG El presidente de Regatas, Alejandro Larriera, destacó la importancia de las entidades deportivas.

"Los gobiernos locales tenemos federalismo, no todo está en Buenos Aires, y hay que destacar que hay un club en Santa Fe que está cumpliendo 100 años con una disciplina como lo es el waterpolo. Un club que necesita la presencia del seleccionado nacional, darle jerarquía, dale importancia, y visibilízarlo. Es muy importante la presencia del seleccionado, que a veces no se termina de entender lo bueno de que vengan al interior", expresó el intendente Poletti.

El jefe de gobierno local sostuvo que "quiero agradecer porque cuando me dijeron de traer a las selecciones nacionales a un entrenamiento, porque para la ciudad es sumamente importante. Por eso creíamos con el profesor Carlos Marzo que no debíamos dejar de estar presentes en este acto de festejo de los 100 años. Es muy importante magnificar estos 100 años. Sinceramente estamos nosotros orgullosos que Regatas cumpla años en esta disciplina, no olvidando que Regatas es una institución señera en el deporte de la ciudad".

Un club con mucha historia en el waterpolo local

Regatas de Santa Fe cuenta con una larga tradición e historia en este deporte acuático, tanto a nivel local como nacional, aportando a lo largo de su centenaria historia numerosos jugadores y jugadoras a los seleccionados nacionales en sus diversas categorías. El primer partido de waterpolo se disputó en febrero del año 1924 entre nadadores del “club viejo” y del “club nuevo”, ganando estos últimos. “Club viejo” hace referencia a la primera ubicación de Regatas, en barrio Sur, a orillas del arroyo El Quillá. En 1920 se traslada a su actual ubicación.

El presidente de Regatas, Alejandro Larriera, expresó que "quiero agradecer a toda la gente que está participando de este evento, en particular al intendente por estar apoyando este aniversario tan importante. Quiero felicitar a toda la gente de la subcomisión de waterpolo, a Andrea pero extensivo a toda la gente que te acompaña. Lógicamente que también a Mateo, que es el CEO de este deporte en el club, y a todos los deportistas que hacen un gran esfuerzo en todo sentido. Desde la constancia, la participación en los entrenamientos hasta la generación de recursos para poder competir".

waterpolo 100 club regataas de santa fe salon social 3.JPG El intendente Poletti brindó su respaldo a los festejos y la presencia de las selecciones nacionales en la ciudad.

"Se hace un buen trabajo, para que podamos seguir hablando del semillero de Regatas, como para que desde aquí continúen saliendo deportistas, que participen al máximo nivel. A veces a nivel provincial, otras nacional, y en varias oportunidades al máximo nivel en panamericanos y sudamericanos. En los deportes amateurs no es obligatoriamente, no lo son porque quieren sino porque están dentro de una estructura amateur. Las instituciones le metemos pilas, en la generación de recursos, se venden pollos, alfajores, dulce de leche, para bancar el deporte. Quiero dejar en claro el compromiso de los padres. Y recordar que el futuro del deporte está en los clubes", sostuvo la máxima autoridad de la entidad lagunera.

waterpolo 100 club regataas de santa fe salon social 4.JPG El entrenador de la selección nacional, Juan Pablo Giri, felicitó a Regatas por estos 100 años de waterpolo.

Los festejos por los 100 años del waterpolo

Los festejos por los 100 años de la práctica de waterpolo en Regatas dio comienzo en la noche del viernes, con el entrenamiento y partido amistoso de la selección masculina nacional ante el plantel de primera de la entidad anfitriona. La actividad continuará con más entrenamientos y un partido este sábado 13 entre Regatas B y el seleccionado nacional femenino, uno cotejo en horas del mediodía y otro a partir de las 21.15. El domingo 14, a las 14, jugarán Regatas de Santa Fe B ante la selección femenina. Además, el sábado 13 de julio, a las 15 horas, se realizará una charla abierta con los integrantes de ambos seleccionados, de la cual podrá participar el público general.

waterpolo 100 club regataas de santa fe salon social 5.JPG La secretaria de deportes provincial, Flavia Padín, entregó un reconocimiento al presidente Alejandro Larriera.

En lo que refiere al Torneo 100 años de waterpolo lagunero, el mismo estará integrado por equipos masculinos, femeninos o mixtos, desde la categoría Sub 17 en adelante, en formato beach (4 contra 4 en pileta reducida), todos contra todos. Cabe destacar que la entrada será libre y gratuita, con la posibilidad de que los presentes puedan adquirir un bono contribución de $500, con el que accederán a dos números para un sorteo que se realizará este fin de semana. Participan equipos denominados La Golden, El Rejunte, Bauru FTC, La Banda, y Fondo de Olla, entre otros.