Regatas de Santa Fe participó de la Copa Mirko Otalora

El equipo lagunero cosechó muy buena cantidad de medallas, y resultados positivos, pero no se pudieron traer la copa por muy poco, igualmente el tener competencia es realmente muy bueno. Se consiguieron medallas de oro en 1x libre con Erika Micheloud, Nazarena Pisani en 1x libre, Ingrid Marcipar en 1x senior, Germán Amer en 1x senior, Romina e Ingrid en 2x sub 23, Carolina Leonhardt e Ingrid Marcipar en 2x senior, y Nicolás en 1x master.

En relación a las medallas de plata fueron conseguidas por Celeste Siluk en 1x libre, Tobias Tiburzi en 1x menor, Carolina Leonhardt en 1x senior; Bruno Amer y Germán Amer en 2x senior, Coty en 1x Sub 14, y Bruno Amer en 1x Sub 23. En relación a las medallas de bronce, Ignacio en 1x libre sub 16; Bruno, Germán, Pocho y Agustín Marcipar en 4x senior; Estanislao Alzueta y Agustín Marcipar en 2x sub 23. También se registró el cuarto puesto de Tobías Tiburzi en 1x junior S1, y Tobías con Lucas Luraschi en 2x senior.

image.png Ingrid Marcipar tuvo una muy buena actuación en la regata especial del Paraná Rowing Club.

Sin dudas, la actuación de Ingrid Marcipar fue excelente. Ganó las cuatro pruebas, una bestialidad lo que hizo, ya que se impuso en su categoría, el single en una categoría mayor, ganó el doble, y los dos dobles, un Sub 23 y un doble senior. Lo que viene para Ingrid es participar en las carreras para selección nacional, ya que está previsto armar el equipo que va al mundial, fue seleccionada para armar el proceso de embarcaciones oficiales.

Balance positivo para el remo lagunero

"La asistencia fue mucho mayor que en otros años, estuvo presentes clubes de Rosario, Córdoba y Santa Fe. Se hizo una regata, se desarrolló con total normalidad. Por ahí el clima jugó una mala pasada, porque por momentos llovía, en otro momento lloviznaba, y en otro se levantaba viento. Pero se dio todo normal, y Regatas de Santa Fe llevó un tráiler con muchas embarcaciones que corrieron en cuatro, dobles, y apolos" le dijo Fernando Robles a UNO Santa Fe.

El entrenador de prefederados sostuvo que "Los resultados fueron muy buenos, mejores de lo esperado, teniendo en cuenta que si bien no ganamos la copa conjunto como fue el año pasado, estamos frente a un equipo que es relativamente nuevo, que han comenzado hace poco. También hubo cambios de categorías, gente que venía corriendo en menores y pasaron a mayores, entonces esos cambios requieren un poco de tiempo para que los chicos se acomoden".

image.png Germán Amer y Bruno Amer lograron varias medallas en las regatas que compitieron en la capital entrerriana.

Destacó el desempeño del grupo de Regatas al considerar que "Se consiguieron primeros y segundos lugares, creo que más del ochenta por ciento de los que participaron se trajeron una medalla, que es el resultado del trabajo que vienen realizando los chicos. El objetivo de la regata para nosotros fue afianzar el equipo, es lo que logramos, así que nos vinimos muy contentos por haber podido participar, y traernos con gente nueva un montón de logros".

"Nos quedamos con ganas de más, pero sabemos que es parte del proceso, y tenemos claro que en algún momento los resultados se van a ir dando. No pudimos repetir los logros del año pasado, pero hablando con los chicos, a ninguno le afectó en absoluto. Sobre todo porque terminamos obteniendo mayores resultados de los que esperábamos" afirmó Robles, referente ineludible del remo de la señera institución de nuestra capital.