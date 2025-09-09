Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

Durante la jornada, los socios presentes deberán tratar el siguiente temario:

Lectura y consideración del acta anterior. Se pondrá a disposición el registro de lo debatido y resuelto en la última asamblea, para su aprobación formal.

Memoria y balance del ejercicio 2024/2025. Se presentará el informe económico y financiero del período comprendido entre el 1° de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025, junto con un repaso de las actividades desarrolladas durante ese lapso.

Informe de gestión del presidente. El máximo dirigente de la institución dará a conocer los lineamientos de trabajo y las principales acciones llevadas adelante en el último año.