Uno Santa Fe | Ovación | Regatas

Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

El club Regatas Santa Fe realizará su Asamblea General Ordinaria el próximo 28 de septiembre, a las 10, en su sede de Avenida Alem 3288.

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2025 · 10:04hs
Regatas de Santa Fe

Regatas de Santa Fe
El Club Regatas de Santa Fe nació el 16 de septiembre de 1892 con lo que está cumpliendo 128 años de vida.

El Club Regatas de Santa Fe nació el 16 de septiembre de 1892 con lo que está cumpliendo 128 años de vida.

El Club de Regatas Santa Fe llevará adelante su Asamblea General Ordinaria el próximo 28 de septiembre de 2025, a partir de las 10 horas, en la sede de la institución ubicada en Avenida Alem 3288.

La Comisión Directiva informó que los asociados están convocados para participar de un encuentro donde se abordarán temas fundamentales para la vida institucional y el futuro del club.

Orden del día

Durante la jornada, los socios presentes deberán tratar el siguiente temario:

  • Lectura y consideración del acta anterior. Se pondrá a disposición el registro de lo debatido y resuelto en la última asamblea, para su aprobación formal.

  • Memoria y balance del ejercicio 2024/2025. Se presentará el informe económico y financiero del período comprendido entre el 1° de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025, junto con un repaso de las actividades desarrolladas durante ese lapso.

  • Informe de gestión del presidente. El máximo dirigente de la institución dará a conocer los lineamientos de trabajo y las principales acciones llevadas adelante en el último año.

  • Designación de dos socios. Los presentes elegirán a los asociados encargados de refrendar el acta correspondiente a esta Asamblea General Ordinaria.

Un espacio de participación

La convocatoria busca reforzar el compromiso y la participación activa de los socios, quienes tendrán la posibilidad de informarse, evaluar la gestión y dejar asentadas sus posturas en un ámbito formal de debate institucional.

Regatas Asamblea Alem
Noticias relacionadas
copa libertadores: cronograma y horarios de los cuartos de final

Copa Libertadores: cronograma y horarios de los cuartos de final

hernandez y spajic convocados a la preseleccion argentina u17

Hernández y Spajic convocados a la Preselección Argentina U17

AFoto: Gentileza/Martín Peregorgentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas.

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas

matias osadczuk hizo su debut con la camiseta de crai ante ger

Matías Osadczuk hizo su debut con la camiseta de CRAI ante GER

Lo último

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Último Momento
Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Ovación
Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional