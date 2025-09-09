El Club de Regatas Santa Fe llevará adelante su Asamblea General Ordinaria el próximo 28 de septiembre de 2025, a partir de las 10 horas, en la sede de la institución ubicada en Avenida Alem 3288.
Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria
El club Regatas Santa Fe realizará su Asamblea General Ordinaria el próximo 28 de septiembre, a las 10, en su sede de Avenida Alem 3288.
Por Ovación
La Comisión Directiva informó que los asociados están convocados para participar de un encuentro donde se abordarán temas fundamentales para la vida institucional y el futuro del club.
Orden del día
Durante la jornada, los socios presentes deberán tratar el siguiente temario:
Lectura y consideración del acta anterior. Se pondrá a disposición el registro de lo debatido y resuelto en la última asamblea, para su aprobación formal.
Memoria y balance del ejercicio 2024/2025. Se presentará el informe económico y financiero del período comprendido entre el 1° de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025, junto con un repaso de las actividades desarrolladas durante ese lapso.
Informe de gestión del presidente. El máximo dirigente de la institución dará a conocer los lineamientos de trabajo y las principales acciones llevadas adelante en el último año.
Designación de dos socios. Los presentes elegirán a los asociados encargados de refrendar el acta correspondiente a esta Asamblea General Ordinaria.
Un espacio de participación
La convocatoria busca reforzar el compromiso y la participación activa de los socios, quienes tendrán la posibilidad de informarse, evaluar la gestión y dejar asentadas sus posturas en un ámbito formal de debate institucional.