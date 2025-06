Reis Da Silva es el campeón del AAT Challenger Santa Fe

El nacido en Recife jugó un gran tenis desde el principio del partido para estar siempre arriba en el score. De ese modo, con el marcador para el tenista verdeamarelo, a Midón se le hizo cuesta arriba durante toda la final. Fue un gran torneo para el entrenado por João Zwetsch, que estuvo acompañado en Santa Fe por Carlos Costa, y en la semana se impuso a Igor Gimenez (BRA), Mariano Kestelboim (ARG), Gonzalo Bueno (PER), Andrea Collarini (ARG) y Lautaro Midón (ARG).

Pese a que el resultado no fue el esperado por Midón, el balance de la semana para el correntino de 21 años es más que positivo. “Fue una semana muy buena a pesar de no haber podido ganar hoy. No tengo muchas cosas para reprocharme hoy porque él jugó todo el partido muy bien”, analizó quien amanecerá este lunes con el mejor ranking de su carrera (285°), en la primera vez que supera el top 300. “Tratamos de seguir mejorando en el día a día más allá de si los resultados se dan o no. Es un lindo obsequio poder estar dentro de los 300 mejores por primera vez”, agregó.

image.png En el Santa Fe Lawn Tenis Club, el brasileño derrotó al correntino Midón por 6-4 y 6-3.

Participaron de la ceremonia de premiación Juan Pablo Poletti, Intendente de Santa Fe Capital, Joaquín Echagüe, Presidente del Santa Fe Lawn Tennis Club, Juan Luis Pérez, Secretario de Interior de la Asociación Argentina de Tenis y Eduardo Palasciano, director del Torneo y Patricio Estevez, Supervisor de ATP. "Quiero agradecer a todos los que hicieron posible que podamos vivir esta semana en la ciudad de Santa Fe y el compromiso de la provincia para poder seguir colaborando con el deporte. Estamos convencidos de que a través del deporte, los clubes son los que ayudan a sacar buenas personas ", dijo el intendente Poletti.

"Desde la Asociación Argentina de Tenis nos sentimos muy identificados y orgullosos de poder organizar este tipo de eventos, en el cual una gran cantidad de jugadores sudamericanos obtuvieron puntos de ATP, lo que les permite consolidar un ranking internacional, y así jugar torneos mucho más grandes", comentó Pérez.

Los próximos Challengers

Villa María será sede del próximo AAT Challenger Santander, del 15 al 21 de septiembre, en el Sport Social Club. Al término, el circuito se mantendrá en el país, con el Challenger de Buenos Aires, en el Racket Club, desde el 22 de septiembre. Ambos torneos serán de categoría 75 y concluirán una temporada récord en el país, que contó con 7 fechas del ATP Challenger Tour. Las anteriores habían sido en Tigre, Rosario, Córdoba y Tucumán.