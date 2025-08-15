Uno Santa Fe | Ovación | República

República extendió su invicto y alcanzó a Colón (SF) en el Oficial A2

República del Oeste le ganó a UNL por 66-45 por la fecha 4 del Torneo Oficial en el nivel A2, donde alcanzó a Colón (SF) en la punta.

15 de agosto 2025 · 07:54hs
República extendió su invicto y alcanzó a Colón (SF) en el Oficial A2

Con tres partidos siguió la Fecha 4 del nivel A2 en el Torneo Oficial, destacándose un nuevo éxito de República del Oeste, que alcanzó a Colón (SF) en la punta.

Asimismo, Regatas Coronda y Macabi añadieron éxitos que lo dejan en el pelotón de arriba. La cartelera se completará el martes 19 en el Cándido Arrúa.

TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 4

Miércoles 13 de agosto

CUST B 76 (Nicolás Nessier 18) - Centenario 57 (Justo Pérez Risso 15)

Jueves 14 de agosto

Macabi 72 (Alejo Saidler 17) - Alumni 69 (Nicolás Fernández 19)

Regatas Coronda 96 (Mariano Luzzi 34) - Santa Rosa 81 (Leandro Sasia 38)

República del Oeste 66 (Ignacio Marchetti 18) - UNL 45 (Francisco Nuñez 9)

Martes 19 de agosto

21.30 Kimberley vs. Almagro B

Libre: Colón (SF)

TABLA DE POSICIONES

Colón (SF) y República del Oeste 8 (4-0); Regatas Coronda, Macabi y Alumni 8 (3-2), Almagro B 7 (3-1); Kimberley 6 (2-2); CUST B 5 (1-3); UNL 5 (1-3); Centenario 5 (0-5); Santa Rosa 3 (0-3)

