Con tres partidos siguió la Fecha 4 del nivel A2 en el Torneo Oficial, destacándose un nuevo éxito de República del Oeste, que alcanzó a Colón (SF) en la punta.
República extendió su invicto y alcanzó a Colón (SF) en el Oficial A2
República del Oeste le ganó a UNL por 66-45 por la fecha 4 del Torneo Oficial en el nivel A2, donde alcanzó a Colón (SF) en la punta.
Por Ovación
Asimismo, Regatas Coronda y Macabi añadieron éxitos que lo dejan en el pelotón de arriba. La cartelera se completará el martes 19 en el Cándido Arrúa.
TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 4
Miércoles 13 de agosto
CUST B 76 (Nicolás Nessier 18) - Centenario 57 (Justo Pérez Risso 15)
Jueves 14 de agosto
Macabi 72 (Alejo Saidler 17) - Alumni 69 (Nicolás Fernández 19)
Regatas Coronda 96 (Mariano Luzzi 34) - Santa Rosa 81 (Leandro Sasia 38)
República del Oeste 66 (Ignacio Marchetti 18) - UNL 45 (Francisco Nuñez 9)
Martes 19 de agosto
21.30 Kimberley vs. Almagro B
Libre: Colón (SF)
TABLA DE POSICIONES
Colón (SF) y República del Oeste 8 (4-0); Regatas Coronda, Macabi y Alumni 8 (3-2), Almagro B 7 (3-1); Kimberley 6 (2-2); CUST B 5 (1-3); UNL 5 (1-3); Centenario 5 (0-5); Santa Rosa 3 (0-3)
Fuente: ASB