River acelera por Gianluca Prestianni y apunta a cerrar su primer refuerzo para 2026

River mejoró la oferta por Gianluca Prestianni, avanza en un préstamo con opción de compra y en Núñez crece el optimismo por sumar al juvenil ex Vélez.

Ovación

Por Ovación

17 de diciembre 2025 · 16:20hs
ovacionEn un mercado de pases que promete extenderse más de lo habitual, River Plate dio un paso firme para quedarse con Gianluca Prestianni. El club de Núñez mejoró las condiciones del préstamo luego de la negativa inicial de Benfica y confía en cerrar la operación antes de fin de mes, con la idea de que el extremo sea el primer refuerzo de cara a 2026.

El escenario cambió en las últimas horas a partir de la voluntad del futbolista, que manifestó su intención de volver al fútbol argentino para vestir la camiseta del Millonario. En un principio, la institución portuguesa pretendía una venta definitiva o una cesión dentro del continente europeo, pero la postura del jugador resultó determinante para reencauzar la negociación.

La fórmula que busca River

En línea con la estrategia que impulsa la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo, River trabaja sobre préstamos con opción u obligación de compra. La propuesta inicial fue de 800 mil dólares por la cesión anual, con una opción cercana a los cuatro millones de dólares por el 50% del pase, oferta que no fue aceptada en primera instancia.

Tras ese rechazo, el club decidió redoblar la apuesta y envió un emisario a Lisboa para limar diferencias. Las charlas continúan y no se descarta que en las próximas horas haya novedades concretas, algo que Marcelo Gallardo espera con atención para contar con el jugador desde el inicio de la pretemporada.

Un cambio de aire para relanzar su carrera

A los 19 años, Prestianni aún no logró consolidarse en el primer equipo de Benfica. En el último semestre disputó 16 partidos, con dos goles y dos asistencias, pero solo fue titular en un par de oportunidades. La falta de continuidad, incluso con el cambio de entrenador, lo empuja a buscar un destino donde pueda sumar minutos y protagonismo.

En ese contexto, River aparece como una oportunidad ideal para recuperar confianza, potenciar su talento y sostener su crecimiento futbolístico. En Núñez hay cautela, pero también optimismo: si no surgen imprevistos, el Millonario podría abrochar en breve a un refuerzo joven, con proyección y ADN ofensivo.

River Gianluca Prestianni refuerzo Benfica
