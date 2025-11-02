River quiere enderezar el rumbo en el Clausura ante Gimnasia (LP)

River, que viene de quedar fuera de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, recibirá a Gimnasia, a las 20.30, por la fecha 14 del Grupo B del Clausura

River , que viene de quedar eliminado en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza, recibirá este domingo a Gimnasia por la fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura . El encuentro se disputará en elestadio Monumental, desde las 20.30, con elarbitraje de Nazareno Arasa y transmisión será de ESPN Premium.

El equipo de Marcelo Gallardoviene de caer 4-3 en penales, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el marco de lasemifinal de la Copa Argentinaque se disputó el viernes en Córdoba. Esta derrotaacrecentó la crisis en el Millonario que se fue insultado por sus hinchasy con un entrenador que, a pesar de que la historia en el club lo respalde, empezó a ser cuestionado.

Para este partido ante los platenses, el director técnico tendrá dos bajas sensibles: en primer lugar,el defensor Gonzalo Montiel que sufrió un esguince de rodilla y el delantero Sebastián Driussi que padece una distensión en su isquiotibial izquierdo. Al atacante lo reemplazaráFacundo Colidiomientras que, en cuanto al lateral derecho,Milton Casco y Fabricio Bustos pelean por ocupar dicho lugar.

Además, Enzo Pérez reapareceríaen el mediocampo, sector de la cancha deKevin Castaño pelea por un lugar con Juan Carlos Portilloy el juvenil Cristián Jaime podría tener su primera titularidad reemplazando a Ignacio Fernández.

Por su parte, el equipo de Fernando Zaniratto disputó su último encuentro hace dos semanas cuando, en condición de visitante, perdió 2-0 con Estudiantes en el clásico correspondiente al interzonalde la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

Para este partido ante River, el entrenador interino hará dos modificaciones: el uruguayoJuan de Dios Pintado pasará del mediocampo al lateral derecho, ocupando el lugar de Fabricio Corbalánque será reemplazado porJuan Manuel Villalba mientras que Manuel Panaro ingresará por Pedro Silva.

Probables formaciones de River y Gimnasia (LP)

River Plate: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Horario: 20.30.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Monumental.

TV: ESPN Premium.