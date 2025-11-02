Uno Santa Fe | Ovación | River

River quiere enderezar el rumbo en el Clausura ante Gimnasia (LP)

River, que viene de quedar fuera de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, recibirá a Gimnasia, a las 20.30, por la fecha 14 del Grupo B del Clausura

2 de noviembre 2025 · 08:54hs
River quiere enderezar el rumbo en el Clausura ante Gimnasia (LP)

River, que viene de quedar eliminado en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza, recibirá este domingo a Gimnasia por la fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en elestadio Monumental, desde las 20.30, con elarbitraje de Nazareno Arasa y transmisión será de ESPN Premium.

El equipo de Marcelo Gallardoviene de caer 4-3 en penales, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el marco de lasemifinal de la Copa Argentinaque se disputó el viernes en Córdoba. Esta derrotaacrecentó la crisis en el Millonario que se fue insultado por sus hinchasy con un entrenador que, a pesar de que la historia en el club lo respalde, empezó a ser cuestionado.

Para este partido ante los platenses, el director técnico tendrá dos bajas sensibles: en primer lugar,el defensor Gonzalo Montiel que sufrió un esguince de rodilla y el delantero Sebastián Driussi que padece una distensión en su isquiotibial izquierdo. Al atacante lo reemplazaráFacundo Colidiomientras que, en cuanto al lateral derecho,Milton Casco y Fabricio Bustos pelean por ocupar dicho lugar.

Además, Enzo Pérez reapareceríaen el mediocampo, sector de la cancha deKevin Castaño pelea por un lugar con Juan Carlos Portilloy el juvenil Cristián Jaime podría tener su primera titularidad reemplazando a Ignacio Fernández.

Por su parte, el equipo de Fernando Zaniratto disputó su último encuentro hace dos semanas cuando, en condición de visitante, perdió 2-0 con Estudiantes en el clásico correspondiente al interzonalde la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

Para este partido ante River, el entrenador interino hará dos modificaciones: el uruguayoJuan de Dios Pintado pasará del mediocampo al lateral derecho, ocupando el lugar de Fabricio Corbalánque será reemplazado porJuan Manuel Villalba mientras que Manuel Panaro ingresará por Pedro Silva.

Probables formaciones de River y Gimnasia (LP)

River Plate: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Horario: 20.30.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Monumental.

TV: ESPN Premium.

River Gimnasia Clausura
Noticias relacionadas
¿que necesita river para clasificarse a la copa libertadores 2026?

¿Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026?

la copa argentina, una pesadilla para los grandes en los ultimos anos

La Copa Argentina, una pesadilla para los grandes en los últimos años

copa argentina: asi independiente rivadavia elimino a river para ser finalista

Copa Argentina: así Independiente Rivadavia eliminó a River para ser finalista

River e Independiente Rivadavia juegan este viernes buscando la final de la Copa Argentina.

River e Independiente Rivadavia definen el último finalista de Copa Argentina

Lo último

¿Sus últimos partidos en Unión? Del Blanco brilla como asistidor en la Liga Profesional

¿Sus últimos partidos en Unión? Del Blanco brilla como asistidor en la Liga Profesional

Hoy 2 de noviembre es el Día de Todos los Muertos: ¿qué se celebra?

Hoy 2 de noviembre es el Día de Todos los Muertos: ¿qué se celebra?

Javier Milei consiguió una foto con los gobernadores e hizo cambios en el Gabinete para ordenar la interna

Javier Milei consiguió una foto con los gobernadores e hizo cambios en el Gabinete para ordenar la interna

Último Momento
¿Sus últimos partidos en Unión? Del Blanco brilla como asistidor en la Liga Profesional

¿Sus últimos partidos en Unión? Del Blanco brilla como asistidor en la Liga Profesional

Hoy 2 de noviembre es el Día de Todos los Muertos: ¿qué se celebra?

Hoy 2 de noviembre es el Día de Todos los Muertos: ¿qué se celebra?

Javier Milei consiguió una foto con los gobernadores e hizo cambios en el Gabinete para ordenar la interna

Javier Milei consiguió una foto con los gobernadores e hizo cambios en el Gabinete para ordenar la interna

Unión vuelve al trabajo pensando en Barracas con la mira puesta en varias piezas claves

Unión vuelve al trabajo pensando en Barracas con la mira puesta en varias piezas claves

Ataque a balazos en un comercio de Santo Tomé: una mujer y un joven resultaron heridos

Ataque a balazos en un comercio de Santo Tomé: una mujer y un joven resultaron heridos

Ovación
Se puso en marcha el Campeonato Argentino Juvenil M17 con una victoria de Santa Fe

Se puso en marcha el Campeonato Argentino Juvenil M17 con una victoria de Santa Fe

Quedaron definidos los finalistas del Top 9 del Regional del Litoral

Quedaron definidos los finalistas del Top 9 del Regional del Litoral

Newman derrotó a SIC y se quedó por primera vez con el URBA Top 12

Newman derrotó a SIC y se quedó por primera vez con el URBA Top 12

Se completó la décima fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la décima fecha del Clausura Norberto Serenotti

Colón debutó en la Liga Argentina una derrota ante San Isidro en Santa Fe

Colón debutó en la Liga Argentina una derrota ante San Isidro en Santa Fe

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros