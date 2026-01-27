Uno Santa Fe | Ovación | River

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

Ambos equipos arrancaron ganando y se enfrentan en la segunda fecha del Torneo Apertura. Conocé las probables alineaciones de River y Gimnasia de La Plata

27 de enero 2026 · 12:28hs
River Plate volverá a presentarse ante su gente con la intención de estirar el buen arranque en el Torneo Apertura. Este miércoles recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental, en un cruce entre dos equipos que comenzaron el certamen con triunfos y buscan consolidarse temprano.

River vs Gimnasia por el Torneo Apertura

El encuentro, correspondiente a la fecha 2 de la Zona B, se disputará desde las 20 en el estadio Monumental. El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva estará disponible por TNT Sports Premium.

River inició su camino con una victoria ajustada pero valiosa: fue 1-0 ante Barracas Central como visitante, gracias al gol de Gonzalo Montiel. Más allá de que el funcionamiento no fue brillante, el equipo de Marcelo Gallardo mostró solidez para sumar de a tres en el debut. El entrenador millonario destacó tras ese partido la importancia de comenzar ganando y aseguró que el equipo irá creciendo con el correr de las fechas. Para este compromiso, repetiría la base del once inicial, apostando a la continuidad para afianzar el funcionamiento.

Del otro lado estará un Gimnasia que dejó una imagen convincente en su estreno. El conjunto platense se impuso 2-1 frente a Racing, en un partido donde supo imponer condiciones durante largos pasajes y mostró intensidad en todas sus líneas. Dirigido por Fernando Zaniratto, el Lobo viene de ser protagonista en la temporada pasada y alcanzó las semifinales del Clausura 2025, por lo que apunta a seguir siendo competitivo en este nuevo año futbolístico. Un resultado positivo en Núñez lo posicionaría como uno de los animadores del grupo.

Las probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

