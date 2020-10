Roberto Trotta: "Bragarnik maneja al fútbol argentino"

Pero no se quedó allí y Roberto Trotta apunto: "En el fútbol argentino es todo raro. El torneo podría haber arrancado hace tres meses tranquilamente. Ahora se rompen los contratos con la televisión como si nada. Obvio que también está el gobierno metido. Es claro que hay negocios para todos".

Otro de los temas que tocó el exdefensor de Unión fue la suspensión de los descensos por la pandemia del coronavirus. Al respecto, Roberto Trotta apuntó: "Va a ser un torneo que no va a llamar la atención. Quizás se vea un fútbol más lindo, pero sin compromiso".

Embed

Luego, Roberto Trotta apuntó de lleno al representante Christian Bragarnik y lo relacionó a cuando se lo relacionó para suceder a Leonardo Madelón, junto a Eduardo Magnín y tiró: "No tenemos el representante que tiene Juan Manuel Azconzábal. Le deseo lo mejor, pero cuando me enteré quién era su representante (Bragarnik), le dije a Magnín 'No tenemos más nada qué hacer’. Hoy no dirigen los más capaces, sino los que tienen más contactos".

"No tengo problemas ni con Forestello ni con Coyette. Pero a uno lo echaron de San Martín de San Juan y al otro de San Martín de Tucumán, y a las 24 horas, el que estaba en San Juan fue a Tucumán y viceversa. Hay que aceptar que al fútbol argentino lo maneja alguien y el resto estamos afuera. Conozco muchísimo a Bragarnik, porque es hincha de Vélez. No le debo servir. Nunca me llamó", reveló Roberto Trotta en contacto con La Central Deportiva.

En el final se lo consultó por qué nunca dirigió a Unión, y afirmó: "Porque los dirigentes no quieren. Tuve una sola oportunidad de hablar con (Luis) Spahn y no fue buena la experiencia. Me citó en un hotel. Estábamos charlando y cuando me doy vuelta, en la mesa de atrás estaba (Facundo) Sava, su cuerpo técnico y su representante. Me pareció desprolijo y le dije ‘hable con él y cuando termine, si le interesa lo mío, llámeme’. Me fui y nunca más me llamó".