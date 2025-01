Rodri fulminó a Cristiano Ronaldo tras las críticas por su Balón de Oro

Vinícius fue uno de los mejores en 2024. Se coronó campeón de la Champions League, La Liga, la Supercopa de España y la Intercontinental con Real Madrid. Además, fue galardonado como el mejor jugador del año en los The Best . Sin embargo, en la gala del Balón de Oro terminó en segundo y el ganador fue Rodri Hernández del Manchester City.

Rodri, al hueso contra Cristian Ronaldo

La decisión de premiar al volante español generó controversia en el mundo del fútbol, y uno de los que expresó su desacuerdo públicamente en la gala de los Globe Soccer Awards fue Cristiano Ronaldo, quien ha ganado el Balón de Oro en cinco ocasiones. "Vinícius debería haber ganado el Balón de Oro. Rodri también lo merecía, pero Vinícius ganó la Champions y marcó en la final. Para mí, otras cosas no son tan relevantes. Cuando alguien lo merece, hay que elegir al justo ganador. En mi opinión, no me importa decirlo, fue injusto", afirmó el portugués.