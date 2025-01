Rosario Central, el gran escollo de Unión en busca de Mauricio Martínez

Mientras se cocina el retorno de Damián Martínez , en Unión se ilusionan también con sumar a Mauricio Martínez . Algo que no sorprende, ya que siempre aparece en cada mercado de pases. En este caso, se daría el escenario ideal para el santotomesino, que dijo que quería jugar una Copa con el Tate alguna vez.

Estará la participación en la Sudamericana, por lo que el deseo de las dos partes se alinean. Sería del gusto de Cristian González, que pidió varias volantes. El tema está en la salida de Rosario Central, que en su momento invirtió mucho dinero. La dirigencia santafesina está haciendo esfuerzos, pero no se sabe hasta dónde puede estirarse.

• LEER MÁS: Las cuatro caras nuevas que tendrá Unión en el inicio de la pretemporada

Como ya se sabe, los equipos rosarinos pagan salarios muy superiores a los de La Capital y por eso muchas veces se vuelven más seductores. Igual acá la principal traba radica en lo que pediría el Canalla.

Mauricio Martínez.jpg Rosario Central frena la ilusión de Unión de repatriar a Mauricio Martínez.

Unión sueña con repatriar a Mauricio Martínez

Como ya se sabe, Caramelo es volante central por naturaleza, pero terminó jugando más como central ante las bajas por lesiones. Un polifuncional que lo hace más valioso aún. Sin embargo, habría algunos sondeos de Santos de Brasil lo que atenta aún más con el objetivo de Unión, ya que no podría competir en el dinero.

• LEER MÁS: Unión, con la certeza de que perderá a una o dos de sus figuras

Igual, juega en favor que el jugador acepta el desafío, pero no depende de él esta situación, sino en Rosario Central, que por ahora no quiere saber nada con negociarlo. La única forma sería mediante una transferencia que, desde ya, Unión no podría pagar.