Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Rosario Central, puntero e invicto en la Zona B, llevará su invicto a Alta Córdoba, donde desde las 21.15 visitará al necesitado Instituto.

31 de octubre 2025 · 09:50hs
Instituto y Rosario Central chocan este viernes en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Canalla” es el único invicto del certamen y llega como uno de los líderes del grupo; mientras que la “Gloria” por ahora se queda afuera de los playoffs por diferencia de gol.

Probables formaciones de Instituto vs Rosario Central

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Stefano Moreyra, Damián Puebla, Gastón Lódico, Lucas Rodríguez; Jhon Córdoba y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Rosario Central: Jorge Broun; Juan Gimenez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

