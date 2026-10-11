Rosario Central quiere acortarle distancia a Independiente Rivadavia en la Anual

Rosario Central y Independiente Rivadavia se miden este domingo, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura

Rosario Central y Independiente Rivadavia se miden este domingo, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura . El encuentro, televisado por TNT Sports, será arbitrado por Facundo Tello, quien estará acompañado por Pablo González y Marcos Horticolou como asistentes, mientras que José Carreras será el encargado del VAR.

El Canalla llega en un buen momento y acumula cuatro partidos sin perder en el campeonato, con tres victorias y un empate. En sus últimas presentaciones, venció a Tigre y Argentinos Juniors y luego igualó 1-1 ante Banfield, por lo que se mantiene en los primeros puestos de la Zona B: suma 19 puntos y se ubica tercero, a dos unidades del líder Argentinos.

Por su parte, la "Lepra" mendocina también atraviesa una gran campaña y marcha quinto en la zona, con 18 puntos. Después de la derrota ante River en el Monumental, encadenó tres partidos sin perder, con victorias frente a Aldosivi y Barracas Central y un empate ante Gimnasia de La Plata en su última presentación.

Más allá de la pelea por la clasificación a los octavos de final del torneo doméstico, el partido tiene un atractivo especial porque será un duelo directo por la Tabla Anual. Independiente es el líder con 52 puntos, mientras que Rosario Central aparece quinto, con 47, por lo que tendrá la posibilidad de descontar terreno en la carrera por el título.

Probables formaciones de Rosario Central e Independiente Rivadavia

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Leonel Bucca. DT: Alfredo Berti.

Hora: 17

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: José Carreras.

TV: TNT Sports.