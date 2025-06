Russo, sobre el Mundial de Clubes: "A Benfica hay que jugarle de igual a igual"

Con un plantel incompleto por lesiones, convocatorias y refuerzos que aún no viajaron, Russo evitó confirmar un once titular y explicó que sigue evaluando opciones. “No he definido ni el equipo, ni los 11 ni nada. Buscamos que los entrenamientos sean intensos hasta el viernes, después sábado y domingo es otra historia”, indicó en la entrevista con TyC Sports.

A su vez, analizó el estilo del equipo portugués: “Tiene una forma de jugar que no cambia, aunque juegue con tres en el fondo o laterales altos. Tiene formas distintas, pero consistentes”.

Respecto a la estrategia de juego ante Benfica y los duelos posteriores —entre ellos el de Bayern Munich—, Russo enfatizó que Boca no puede refugiarse atrás: “ Tampoco nos podemos meter atrás. Tenemos que saber los retrocesos, pero también en qué forma y manera vamos hacia adelante con ímpetu. Hay que elegir los tiempos y momentos de presión. Estamos buscando el orden que el equipo necesita ”.

Qué dijo Russo sobre Cavani y Costa

En cuanto a nombres propios, el entrenador habló de Edinson Cavani y Ayrton Costa. Sobre el uruguayo, actualmente lesionado, fue prudente: “Es preferible un día más que veinte menos. Hay que llevarlo de menor a mayor, con desarrollo físico y mental ”. En tanto, sobre Costa, cuya visa para viajar a Estados Unidos aún no fue aprobada, dijo: “ Lo esperamos, lo hemos anotado, y creo que se va a solucionar. Es un jugador importante ”.

Finalmente, Russo se refirió a la posible llegada de Leandro Paredes, sin dar señales concretas pero reconociendo el peso del tema: “Mucha calma, tranquilidad. No digo nada porque de eso se encargan Román y los dirigentes ”.

En ese sentido, también habló de su vínculo con Riquelme, desmintiendo versiones sobre un contacto previo a su regreso: “Yo tenía la decisión tomada mucho tiempo antes. Toda la vida hablé de fútbol con Román y con mucha otra gente, pero prefiero no decirlo”.