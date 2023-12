Russo: "Nadie que llega a una final dice que no le interesa"

El DT de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, aseguró que "las finales son todas iguales y nadie que llega a una final dice que no le interesa", en relación al choque del viernes con River Plate en Santiago del Estero por el Trofeo de Campeones.

El DT respondió así a la posibilidad de que River subestime la importancia del encuentro: "Esto es muy simple: es una final. River tiene su forma de jugar y tiene buenos jugadores y tratará de ganar como nosotros. Esta es una final determinada por el calendario. Ellos no jugaron, pero no nos fijamos en eso. Las finales son todas iguales y nadie que llega a una final dice que no le interesa".