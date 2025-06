Russo no pierde la fe en Boca: "Todo es posible"

Boca no pudo sostener el empate que había alcanzado con un golazo de Miguel Merentiel y cayó 2-1 ante Bayern Múnich en el Hard Rock Stadium. Un resultado que complica su clasificación a los octavos de final y lo obliga a estar pendiente de lo que suceda en la última jornada entre Benfica y el conjunto alemán.

El entrenador explicó que "queda el dolor de perder, no me gusta, pero es un rival muy difícil" y analizó: "En muchas cosas estuvimos bien y en otras no. Perdimos mucho la pelota, nos metimos muy atrás, pero el rival te exige. Al principio tirábamos todo largo y había que jugar".

"Lo del hincha de Boca es impresionante", destacó el DT tras otra oleada azul y oro en las tribunas y un gran apoyo incluso una vez consumado el resultado.

Al Xeneize, como ante Benfica, se le escapó otro resultado en el final y Russo fue consultado al respecto: "Qué nos faltó? Es muy difícil, jugamos a un ritmo muy alto, no es simple sostenerlo".

"Yo ese tipo de cosas las dejo de lado, nosotros vamos por lo nuestro y nada más", aseguró sobre un posible pacto de no agresión en la última fecha entre portugueses y alemanes que deje eliminado al Xeneize.