Russo volvió a ser internado y faltó a la práctica de Boca

El entrenador Miguel Russo volvió a ser hospitalizado para realizarse estudios médicos, lo que lo obligó otra vez a ausentarse del entrenamiento de Boca

24 de septiembre 2025 · 18:29hs
El entrenador Miguel Russo volvió a ser hospitalizado este miércoles en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires para realizarse estudios médicos programados, lo que lo obligó otra vez a ausentarse del entrenamiento de Boca. El técnico de 69 años pasará la noche en la clínica y se espera que este jueves regrese a su domicilio.

El director técnico ya había sido internado el lunes por una deshidratación en la clínica Fleni, de donde recibió el alta a las pocas horas. En esta ocasión, los chequeos estaban pautados de antemano, por lo que no se trató de una urgencia médica.

Úbeda tomó la posta en Boca

Russo había dirigido la práctica del martes, pero este miércoles no estuvo presente en la práctica del primer equipo, donde el plantel se entrenó bajo las órdenes de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

El estado de salud del entrenador viene siendo seguido de cerca en el club, ya que a comienzos de septiembre, debió pasar una semana internado en Fleni a raíz de una infección urinaria que complicó su cuadro clínico.

Aquella internación le impidió encabezar los trabajos con el plantel en su tercer ciclo al frente del equipo.Tras recibir el alta el 5 de ese mes, la dirigencia decidió darle más días de recuperación y recién volvió a las prácticas el jueves siguiente, antes del viaje a Rosario para enfrentar a Central.

Después de ese encuentro, que terminó en empate por 1 a 1, Russo se refirió públicamente a los rumores en torno a su salud y mostró su descontento con las especulaciones: “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, declaró en conferencia de prensa.

En el plano deportivo, Boca se prepara para visitar a Defensa y Justicia el próximo sábado a las 19 en Florencio Varela, en un partido que contará con la presencia de hinchas visitantes.

El uruguayo Edinson Cavani continúa sin evolucionar de la distensión en el psoas derecho y su participación ante el “Halcón” está prácticamente descartada, lo que obliga al cuerpo técnico a evaluar variantes ofensivas de cara a un compromiso clave en la Liga Profesional.

