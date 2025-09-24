Uno Santa Fe | Ovación | Julián Álvarez

Julián Álvarez la rompió con un triplete en el triunfo de Atlético de Madrid ante Rayo

Con tres goles, Julián Álvarez fue figura en la victoria del Atlético de Madrid ante el Rayo 3-2 por la 6ª fecha de la Liga de España

24 de septiembre 2025 · 19:35hs
Atlético de Madrid tuvo su gran respiro en La Liga gracias a Julián Álvarez. Después de su enojo con Diego Simeone tras ser reemplazado en el último partido del Colchonero, el argentino se despachó con un hat-trick en la victoria 3-2 frente a Rayo Vallecano y fue el gran héroe de la noche en el Metropolitano.

El partido parecía torcido para el equipo de Diego Simeone. Si bien la Araña abrió la cuenta a los 15 minutos con una volea de derecha tras centro de Marcos Llorente, la visita igualó antes del descanso con un bombazo de Pep Chavarría.

En la segunda parte, Rayo Vallecano sorprendió con un tanto de Álvaro García a los 77’ y el golpe parecía letal. Pero apenas tres minutos más tarde, Julián aprovechó un error del arquero argentino Augusto Batalla para volver a empatar y darle vida a los colchoneros.

El momento consagratorio llegó a los 88’. Desde afuera del área, el ex-River sacó un zurdazo tremendo al ángulo que selló el 3-2 y levantó al estadio en un grito ensordecedor. Fue la mejor respuesta a la polémica salida que había tenido el fin de semana ante Mallorca.

Con esta victoria, el Atlético suma nueve puntos en el torneo y corta una racha de dudas en el inicio. Aún está lejos del Real Madrid, líder con puntaje perfecto, pero el triunfo dejó alivio y esperanza para lo que viene, que será justamente el derby frente al elenco donde juega Franco Mastantuono el próximo sábado en el Wanda Metropolitano.

El resumen de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano

Embed - HAT-TRICK TOP DE JULIÁN PARA QUE EL ALETI VUELVA AL TRIUNFO | Atl. Madrid 3-2 R. Vallecano | RESUMEN

