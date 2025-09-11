Uno Santa Fe | Ovación | Julián Álvarez

"Salvo que me digas Messi, Julián Álvarez es el mejor del mundo"

Diego Simeone mencionó que sacando a Lionel Messi, considera que Julián Álvarez es el mejor jugador del mundo

11 de septiembre 2025 · 09:58hs
Diego Simeone considera que Julián Álvarez es el mejor jugador del mundo.

Diego Simeone considera que Julián Álvarez es el mejor jugador del mundo.

El director técnico del Atlético Madrid, Diego Simeone, se rindió ante el nivel del delantero argentino Julián Álvarez, quien es una de las grandes figuras del equipo de la capital española.

Simeone y su preferencia por Julián Álvarez

Durante una entrevista para el programa español “El Club Uría”, Simeone fue sometido a un test en el que le daban a elegir entre dos jugadores y tenía que elegir a su favorito.

Allí fue cuando eligió a Álvarez por encima de otras grandes estrellas del fútbol mundial como Jude Bellingham, Mohamed Salah, Pahinha, Cole Palmer, Ousmane Dembélé, Vitinha, Erling Haaland, Pedri, Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Lamine Yamal e incluso uno de sus hijos, Giuliano Simeone. Ante las risas de los periodistas, el “Cholo” sentenció: “Es que a mí me gusta Julián, salvo que me digas Messi”.

Simeone se desempeña en la presente campaña por 15ª temporada como director técnico del Atlético Madrid, equipo con el que ganó LaLiga 2014 y 2021, la Copa del Rey 2013, la Supercopa de España 2014, la Europa League 2012 y 2018 y la Supercopa de Europa 20112 y 2018. Además, en su etapa como jugador en dicha institución conquistó LaLiga y la Copa del Rey en 1996.

Álvarez, por su parte, llegó al club para la temporada 2024/25 y se metió rápidamente en los corazones de los fanáticos del club, ya que en su primer año allí anotó 29 goles y repartió 8 asistencias en 57 partidos disputados.

Julián Álvarez Messi Simeone
