San Lorenzo dio el batacazo y sorprendió a Villa Dora

En un partidazo, Villa Dora no pudo frente al duro San Lorenzo y cayó de local en el tie break. Ahora buscará recuperarse ante Banco Provincia de La Plata.

El segundo weekend de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA fue plagada de partidazos, en el que San Lorenzo, Ferro, Sonder y San Isidro consiguieron festejar. En la ciudad de Santa Fe, San Lorenzo dio el batacazo y le sacó el invicto a Villa Dora ganándole en cinco sets. Por su parte, Ferro peleó desde el inicio, logró remontar un 0-2 abajo y se lo llevó en el tie break. Sonder sigue con todo, y triunfó frente a Vélez en sets corridos. En la presente jornada de domingo habrá nuevamente acción, y en la capital santafesina Villa Dora buscará recuperarse ante Banco Provincia de La Plata que viene de caer en San Francisco.

En el primer partido del segundo weekend de la Liga Argentina Femenina, Villa Dora perdió en condición de local frente al muy buen equipo de San Lorenzo de Almagro por 3 a 2 en el tie break con parciales de 25-21, 27-29, 19-25, 25-20 y 5-15, en un cotejo que fue arbitrado por Maite Carelli y Sebastián Cagiao. El cotejo se disputó en el estadio Andrés Meynet, ante un gran marco de público, que disfrutó lo que fue un partidazo, y que tuvo a la capitana visitante, Daiana López, como la gran figura de su equipo, y del partido.

Las Doras habían arrancado el pleito ganando el primer chico sin inconvenientes, y pese a una desconcentración sobre el final logró imponerse por 25 a 21, aunque nunca estuvo en duda su superioridad. En el segundo chico, el cual fue muy parejo, el conjunto local sufrió cuando el marcador quedó igualado en 21, lo que llevó al DT dueño de casa a pedir tiempo muerto. Las santafesinas, tuvieron un pasaje flojo y terminaron perdiendo 29 a 27, quedando la cosa 1 a 1.

En el tercer chico, la visita arrancó con todo, con un bloqueo aceitado y la definición de López, se puso 11 a 6, una ventaja importante. A pesar del esfuerzo de las dueñas de casa, la visita fue prolija y eficiente y llegó a quedarse 18 a 10, casi que se tornó indescontable el marcador. El equipo de Boedo se terminó quedando con el parcial por 25 a 19 y pasó a ganar 2 a 1.

En el cuarto set las chicas de Eduardo Rodríguez habían comenzado positivamente, pero la visita volvió a hacerse fuerte, aprovechó algunos errores de las locales e igualó 11 a 11. Siguió siendo muy parejo, quedaron 18 a 18, y el aliento del público fue clave para imponerse 25 a 20, igualar 2 a 2 en sets y forzar el tie break.

image La escuadra de barrio Sargento Cabral se topó con un muy buen equipo azulgrana, y ahora jugará este domingo frente a Banco Provincia de La Plata. gentileza Vale Perri

El set definitorio estuvo más picante que comida mexicana. No comenzó bien para las chicas de barrio Sargento Cabral ya que la visita se puso 5 a 3, pero no se dieron por vencidas. En una noche muy calurosa, la defensa y el bloqueo de las porteñas le permitieron llevarse con claridad el set definitivo y el triunfo muy cotizado desde la ciudad de Santa Fe. En el conjunto santafesino hay que destacar el trabajo de Emma Oldani y de Micol Etcheverry, aunque estuvieron un poco apagadas las figuras del debut, Lara Espeche y Julieta Ruelli.

No hay mucho para lamentar, hay que levantar la cabeza y enfocarse rápidamente en lo que viene, ya que en la noche de este domingo, a partir de las 20, en el estadio Andrés Meynet de barrio Sargento Cabral, Villa Dora buscará recuperarse frente a Banco Provincia de La Plata con los arbitrajes de Daniel Vildoza y Sebastián Cagiao. El conjunto platense viene de caer por 3 a 0 en la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba frente a San Isidro por 3 a 0 con parciales de 25-19, 25-15 y 25-20.

Síntesis de Villa Dora y San Lorenzo

Villa Dora: Julieta Ruelli, Elisa Seveso, Karina Suligoy (c), Valentina Ruhl, Carla Foco, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Lara Espeche, Narela Olocco, Pilar Cina, Julia Paulini, Paloma Lopes, Eugenia Martínez y Catalina Turina. DT: Eduardo Rodríguez.

San Lorenzo: Miranda Attonaty, Delfina Spinelli, Mora Lalli, Lara Martínez Casas, Constanza Turletti, Bianca Turcitu, Abril González, Daiana López (c), Alana Valdez, Juliana Martincevic, Julia Núñez, Sujey Morales Lazo, Martin Castro, Valentina Núñez. DT: Nicolás Alí.

Cancha: estadio Andrés Meynet

Árbitros: Maite Carelli y Sebastián Cagiao.