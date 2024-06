Sandra Ardila, la colombiana fanática de la Selección Argentina

Su vida en Qatar es una mezcla fascinante de contrastes: los sabores exóticos de la gastronomía local, los vibrantes colores de los mercados, los paisajes desérticos, la rica y diversa cultura, y la profunda influencia de la religión. Qatar es un país extremadamente seguro y tranquilo para vivir, aunque Sandra no puede evitar extrañar sus raíces latinas, especialmente el baile que tanto le apasiona.

Colombia1.jpg

Su afición por la Selección Argentina nació con Lionel Messi, desde su debut en Alemania 2006. Aunque es colombiana y respeta profundamente a la Selección Colombia, el estilo, la magia, la técnica individual, el juego ofensivo y la pasión de la albiceleste siempre la han cautivado. Ver a Messi jugar ha sido una inspiración constante, aunque el destino no siempre ha sido amable con él en los mundiales.

Una de las razones que la llevaron a Qatar fue la Copa del Mundo 2022. No pudo estar en Brasil 2014, así que este torneo representaba una segunda oportunidad que no podía dejar pasar. Solo Dios sabe cuánto anhelaba estar en un Mundial.

Colombia2.jpg

Qatar 2022, un antes y después para Ardila

El Mundial de Qatar marcó un antes y un después en la vida de Sandra. No solo cumplió el sueño de estar en un mundial, sino que tuvo la indescriptible felicidad de ver a Argentina coronarse campeona. Durante el torneo, vivió experiencias inolvidables, como adoptar a Flor, una argentina que se hospedó en su casa, o llevar a varios hinchas argentinos a un tour por el desierto. Su amiga Andrea también abrió las puertas de su casa para celebrar un asado y pasar la Navidad con los argentinos que se quedaron unos días más esperando sus vuelos de regreso.

Colombia3.jpg

Ahora, Sandra está de vacaciones y en camino a Bogotá para visitar a su familia. Pero antes, hizo una parada en Estados Unidos para ver nuevamente a la selección argentina. En migraciones, cuando le preguntaron el motivo de su visita y respondió que venía a ver a Argentina campeón de la Copa América, el oficial se rió y le dijo: "Pero sos colombiana". Sandra respondió: "Sí, pero me gusta Argentina. No te lo puedo explicar porque no vas a entender".

Colombia5.jpg

Sandra está segura de que La Scaloneta no va a decepcionar esta vez. A pesar de las críticas de su familia y amigos, sigue comprando camisetas de Argentina y disfrutando de conocer estadios. La pasión por el fútbol y la admiración por la selección argentina son parte esencial de su vida, una pasión que solo quienes la comparten pueden entender.