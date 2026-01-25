Sanjustino, ilusionado, va por la revancha en el Regional Amateur

Sanjustino buscará recuperarse de la derrota en el choque de ida ante Juventud Unida de Gualeguaychú este domingo en el Coloso del Oeste.

La escuadra representante de la Liga Santafesina en el Torneo Regional Amateur será anfitriona del conjunto de la provincia de Entre Ríos en el barrio Mataderos por el segundo chico de las semifinales de la Litoral Sur. Tras caer en el cotejo de ida por la mínima, los conducidos por Marcelo Molina deberán torcer la historia para acceder a la instancia decisiva de la región. Un cotejo que a priori luce como atractivo y será clave para el futuro del cuadro campeón del Apertura 2025 Marcos Méndez.

El Matador el domingo a las 19hs recibe a Juventud de Gualeguaychú tratando de revertir el resultado adverso en Entre Ríos. El Conjunto de Molinas con la única ausencia obligada, Maximiliano Truchet, el Negro no puede literalmente jugar el partido de vuelta por expulsión.

La historia reclama una presencia impostergable ante este significativo partido: su gente, la familia futbolera, el hincha que no puede perderse otra cita memorable. Las puertas del Coloso estarán abiertas a partir de las 18hs, el paso a la final de la zona Litoral Sur está en cada uno de los que con fe, darán su aliento. La Ilusión y la Historia tendrán el domingo los colores verdes y blanco.

La cuaterna arbitral proviene de la Liga de Pascanas, provincia de Córdoba, y estará encabezada por Leandro Sosa, sus asistentes de línea serán Santiago Gudiño y Matías López, mientras que el cuarto árbitro será Lucas Giraudo.