Sanjustino jugará el domingo la revancha por el Regional Amateur

En el Coloso del Oeste, el domingo a las 19, Sanjustino se juega a todo o nada su continuidad en el duro Torneo Regional Amateur, Litoral Sur.

22 de enero 2026 · 09:03hs
 Sanjustino cayó en el partido de ida por la mínima y ahora buscará cerrar la clasificación en calidad de local.  

La escuadra representante de la Liga Santafesina en el Torneo Regional Amateur será anfitriona de los gualeguaychenses en el barrio Mataderos por el segundo chico de las Semifinales de la Litoral Sur. Tras caer en la Ida por la mínima, los de Marcelo Molina deberán torcer la historia para acceder a la instancia decisiva de la región.

Sanjustino a todo o nada en el Coloso

Este domingo desde las 19 y en el estadio Coloso del Oeste, Sanjustino recibe a Juventud Unida de Gualeguaychú por la Vuelta de la Cuarta Ronda del certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA. La Ida disputada en Los Eucaliptos fue para los entrerrianos por 1 a 0.

La cuaterna arbitral proviene de la Liga de Pascanas, provincia de Córdoba, y estará encabezada por Leandro Sosa, sus asistentes de línea serán Santiago Gudiño y Matías López, mientras que el cuarto árbitro será Lucas Giraudo.

Juventud Unida sacó ventaja frente a Sanjustino de Santa Fe, al imponerse por 1-0, con gol de Marcelo Olivera de tiro libre, en el inicio de las semifinales de la Región Litoral Sur. Ahora deberá validar la ventaja en el estadio “El Coliseo del Oeste” de la localidad santafesina de San Justo.

Mientras que, en el otro encuentro de la llave, que protagonizarán Ben Hur de Rafaela (se impuso como visitante en la ida por 2-1) y Puerto San Martín, habrá una cuaterna chaqueña, que tendrá a Guillermo González como árbitro central.

-Litoral Sur - Semifinales

Sanjustino vs. Juventud Unida de Gualeguaychú

Domingo 25/1, 19 horas. (Leandro Sosa Abrile)

Ben Hur de Rafaela vs. Puerto San Martín

Domingo 25/1, 20 horas. (Guillermo González)

En el Coloso del Oeste, Sanjustino le ganó 2 a 1 a Atlético María Grande y continúa en competencia.

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Instituto abre el Apertura ante Vélez con ilusiones renovadas en Alta Córdoba

Banfield inicia el Apertura con lo puesto ante un Huracán renovado

